У Кропивницькому ветеран війни Володимир Букша на милицях і протезі продовжив піший марафон, який розпочав два тижні тому у підтримку побратимів. Рік тому під час бойового завдання на Запорізькому напрямку чоловік втратив ногу. Далі воювати не може, тому вирішив допомагати побратимам в тилу. Під час марафону він збирає гроші на потреби військових.

Володимир Букша пройшов Кропивницьким 10 кілометрів. Зібрав майже 77 тисяч гривень. Закінчилася хода на центральній площі. Сказав, якщо здоров’я не підведе, продовжить марафон в напрямку Умані.

"Я це роблю для того, щоб люди бачили, що ми йдемо вперед, не здаємося і поскорішої нам Перемоги. Ми здаватися не будемо, будемо йти тільки вперед".

Підтримати бійця прийшла кропивничанка Світлана Стошенко.

"Ми знали що Володимир пройде по цьому місцю, тому вийшли з національними прапорами підтримати, тому що у багатьох рідні, знайомі, родичі, колеги воюють".

Ветеран війни Володимир Букша у підтримку побратимів організував піший марафон на милицях і протезі Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів

Володимир збирає гроші, щоб допомогти побратимам з 37-го батальйону. Розповів, ідея виникла після перегляду відео військового в соцмережі, який організував "марафон добра".

"Думаю, він з ногами, він може, а я що не зможу?! Вирішив вдіти протез і пройтися".

Ідею чоловіка підтримала дружина Наталія.

"Він захотів спробувати. Кажу: "Давай спробуєш, тільки спочатку в нас в селі, якщо щось вийде, потім далі підемо". Ми спробували в Злинці. Він трішки відпочив, каже: "Я іду в Олександрівку і Велику Виску". Там нам волонтери подарували буржуйку, ми її відправили хлопцям на передову. Своїм прикладом хотів показати військовим, які списані, що не треба сидіти, а можна і таким чином допомагати хлопцям".

Окрім дружини, у Кропивницькому ветерана супроводжував побратим Леонід Гоян.

"Повинна бути підтримка побратима. Підтримаємо своїх хлопців, щоб сила в них підіймалася".

З початку марафону Володимир пройшов 35 кілометрів. За попередні два марафони зібрав понад 100 тисяч. За ці гроші купили запчастини для машин, які відправили двом батальйонам.