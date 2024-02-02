НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам
ДОПОМОГАБлагодійністьВторгнення Росії в УкраїнуГРОШІВОЛОНТЕРИРегіони

Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Кропивницькому ветеран війни Володимир Букша на милицях і протезі продовжив піший марафон, який розпочав два тижні тому у підтримку побратимів. Рік тому під час бойового завдання на Запорізькому напрямку чоловік втратив ногу. Далі воювати не може, тому вирішив допомагати побратимам в тилу. Під час марафону він збирає гроші на потреби військових.

Володимир Букша пройшов Кропивницьким 10 кілометрів. Зібрав майже 77 тисяч гривень. Закінчилася хода на центральній площі. Сказав, якщо здоров’я не підведе, продовжить марафон в напрямку Умані.

"Я це роблю для того, щоб люди бачили, що ми йдемо вперед, не здаємося і поскорішої нам Перемоги. Ми здаватися не будемо, будемо йти тільки вперед".

Підтримати бійця прийшла кропивничанка Світлана Стошенко.

"Ми знали що Володимир пройде по цьому місцю, тому вийшли з національними прапорами підтримати, тому що у багатьох рідні, знайомі, родичі, колеги воюють".
1
Ветеран війни Володимир Букша у підтримку побратимів організував піший марафон на милицях і протезі
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів
1
Марафон на милицях і протезі задля підтримки побратимів

Володимир збирає гроші, щоб допомогти побратимам з 37-го батальйону. Розповів, ідея виникла після перегляду відео військового в соцмережі, який організував "марафон добра".

"Думаю, він з ногами, він може, а я що не зможу?! Вирішив вдіти протез і пройтися".

Ідею чоловіка підтримала дружина Наталія.

"Він захотів спробувати. Кажу: "Давай спробуєш, тільки спочатку в нас в селі, якщо щось вийде, потім далі підемо". Ми спробували в Злинці. Він трішки відпочив, каже: "Я іду в Олександрівку і Велику Виску". Там нам волонтери подарували буржуйку, ми її відправили хлопцям на передову. Своїм прикладом хотів показати військовим, які списані, що не треба сидіти, а можна і таким чином допомагати хлопцям".

Окрім дружини, у Кропивницькому ветерана супроводжував побратим Леонід Гоян.

"Повинна бути підтримка побратима. Підтримаємо своїх хлопців, щоб сила в них підіймалася".

З початку марафону Володимир пройшов 35 кілометрів. За попередні два марафони зібрав понад 100 тисяч. За ці гроші купили запчастини для машин, які відправили двом батальйонам.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Carl Gustaf ЗСУ військові
Нова військова допомога від Литви: що у пакеті
Виплати ВПО
Виплату допомоги на проживання для ВПО у лютому продовжать автоматично. Роз'яснення департаменту соцполітики Рівного
маскувальні сітки
“Син сказав, що треба якнайбільше”: у селі на Вінниччині волонтери сплели на фронт понад 300 маскувальних сіток
До Дніпра приїхав поважний посол Великої Британії Мартін Гарріс
До Дніпра приїхав поважний посол Великої Британії Мартін Гарріс
На початок