Війська РФ штурмують Синьківку на Харківщині та Авдіївку, українські військові також відбивають атаки на півдні, в районах Бахмута й Марʼїнки та знищили в Криму ракетний катер росіян "Івановєц". Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують поблизу Синьківки й на південному сході від Купʼянська — в районі Іванівки та східніше Піщаного. На Лиманському напрямку — бої в районах Торського, Тернів та Ямполівки Донецької області, й поблизу Серебрянського лісництва на Луганщині.

Бахмутський напрямок

Атаки росіян в районах Андріївки, Кліщіївки, Богданівки та Іванівського.

Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбивають атаки на Авдіївку та навколо міста — біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Первомайського та Невельського.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш говорить, росіяни найактивніше штурмують стару частину Авдіївки, проте у самому місті боїв немає.

Марʼїнський напрямок

Бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Південь

На півдні Донеччини українські військові відбивають атаки армії РФ поблизу Золотої Ниви. На Запоріжжі армія РФ атакує північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного.

Тил РФ

30 січня кіберфахівці ГУР атакували сервер Міноборони Росії, який використовувався для спецзв'язку.

Вночі 31 січня дрон атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.

У ніч на 1 лютого ГУР знищили російський великий ракетний катер "Івановєц" в окупованому Криму.