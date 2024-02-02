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Росіяни штурмують Авдіївку, ГУР знищили ракетний катер росіян в Криму. Тиждень на фронтах
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Росіяни штурмують Авдіївку, ГУР знищили ракетний катер росіян в Криму. Тиждень на фронтах

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Військовий 12-ї бригади "Азов" біля САУ М109 "Паладин" поблизу Кремінної, 28 січня 2024
Військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" біля 155-мм САУ М109 "Паладин" на передовій, поблизу Кремінної, Луганська область, 28 січня 2024. AP Photo/Efrem Lukatsky

Війська РФ штурмують Синьківку на Харківщині та Авдіївку, українські військові також відбивають атаки на півдні, в районах Бахмута й Марʼїнки та знищили в Криму ракетний катер росіян "Івановєц". Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують поблизу Синьківки й на південному сході від Купʼянська — в районі Іванівки та східніше Піщаного. На Лиманському напрямку — бої в районах Торського, Тернів та Ямполівки Донецької області, й поблизу Серебрянського лісництва на Луганщині.

Бахмутський напрямок

Атаки росіян в районах Андріївки, Кліщіївки, Богданівки та Іванівського.

Бахмутський напрямок 2 лютого 2024
Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбивають атаки на Авдіївку та навколо міста — біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Первомайського та Невельського.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш говорить, росіяни найактивніше штурмують стару частину Авдіївки, проте у самому місті боїв немає.

Марʼїнський напрямок

Бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Південь

На півдні Донеччини українські військові відбивають атаки армії РФ поблизу Золотої Ниви. На Запоріжжі армія РФ атакує північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного.

Тил РФ

30 січня кіберфахівці ГУР атакували сервер Міноборони Росії, який використовувався для спецзв'язку.

Вночі 31 січня дрон атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.

У ніч на 1 лютого ГУР знищили російський великий ракетний катер "Івановєц" в окупованому Криму.

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