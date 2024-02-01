Генштаб: вночі збили 2 "шахеди", на фронті за добу — 66 бойових зіткнень

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної оборони України знищили 2 дрони росіян. На фронті протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 19 атак. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснило 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 лютого.

Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак росіян біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак війська РФ в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак окупантів РФ поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати військо РФ, яке не полишає спроб оточити Авдіївку. Українськ воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам РФ значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак війська РФ в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів РФ південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак росіян північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ РФ. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни вдалися до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.