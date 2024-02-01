У Генштабі підтвердили знищення російського ракетного катера поблизу Криму

Поточної доби російські окупанти завдали 2 ракетних і 66 авіаційних удари та здійснили 38 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 1 лютого.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті за добу відбулось 58 бойових зіткнень.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вільхуватка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області, Волфине, Катеринівка, Володимирівка, Писарівка Сумської області, Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп'янському напрямку українські військові відбили 5 атак біля Іванівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаку неподалік Тернів Донецької області. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку неподалік Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 біля Первомайського та Невельського Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине та Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів поблизу Красногрівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Армія 11 разів безуспішно намагалася покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Костянтинівки та Єлизаветівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Новодонецьке та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку біля Роботиного Запорізької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Армія РФ здійснила 13 безуспішних спроб штурму позицій ЗСУ. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон та Солончаки, Очаків Миколаївської області. Окупанти здійснили обстріли з РСЗВ районів населених пунктів Ольгівка, Кринки, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби росіян.

У ніч на 1 лютого силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму було знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ.