Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що знищений внаслідок спецоперації ГУР МО України в окупованому Криму російський великий ракетний катер "Івановєц" — один з тих катерів, з яких складається бойове ядро Чорноморського флоту РФ. Удар по ньому завдав серйозного урону Росії.

Про це він повідомив у коментарі Суспільне Крим.

"Слід зазначити, що ця бойова одиниця, вона є досить серйозною одиницею. Це якраз один з тих катерів, з яких складається бойове ядро ЧФ РФ. Це ракетний катер, який має знищувати надводні цілі. Тобто, по нам. Їх було всього три у складі ЧФ, й кожен такий катер мав на озброєнні до чотирьох ракет типу "Москіт", які можуть бити до 130 км. І це досить суттєва насправді відстань", — пояснив Плетенчук.

За його словами, екіпаж цього катера складається штатно з 40 моряків, а втрата такої великої одиниці морської бойової техніки є суттєвою для Чорноморського флоту Росії.

"Так, він фактично не міг виконувати зараз завдання, як і решта кораблів зі знищення наших одиниць, бо наші берегові артилеристи його не підпускають до берега, але це досить потужна серйозна бойова одиниця і скажемо так, він достатньо ще був не старий цей катер. Тому, так, це досить серйозний урон, який отримав ЧФ так званої РФ", — наголосив речник ВМС ЗСУ.

Що відомо про вибухи у Криму та Севастополі 31 січня

Перед знищенням катера "Івановєц" у ніч на 1 лютого по військових об'єктах Криму було завдано масований удар. Так, 31 січня в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа. Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет. Попередньо, ніхто не постраждав. За його словами, у садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків 12 будівель.

У той самий день командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив вибухи на аеродромі "Бельбек" окупованого Криму ввечері 31 січня.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що робота українських Сил оборони в окупованому Криму протягом 31 січня була результативною, що визнала сама російська сторона. Україна повертає свої території, а для цього має "вичистити" їх від окупантів.

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