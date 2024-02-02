Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 лютого провів зустріч зі своєю канадською колегою Мелані Жолі, яка прибула до Києва з робочим візитом.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

На пресконференції після зустрічі Кулеба зазначив, що постійно перебуває з Жолі на зв'язку в телефонному режимі.

"Хочу подякувати Мелані особисто, що з першого дня повномасштабного вторгнення була поруч із будь-яких питань, допомагала вирішувати проблеми, з якими ми стикалися", — сказав міністр.

Глава МЗС підкреслив, що Канада — близький друг України й відносини між державами "вже на тому рівні, коли переговори відбуваються без будь-яких протокольних дипломатичних грантів".

"Сьогодні говорили про політику, економіку, чекаємо на ратифікацію угоди, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Працюємо над питанням використання заморожених активів РФ в інтересах відновлення України", — розповів Кулеба.

За словами міністра, у ході зустрічі також говорили про:

нові ранги санкцій проти Росії,

реалізацію української Формули миру, де Канада співголовує у 4 пункті — звільнення полонених та депортованих осіб.

"Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані й Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні — яскравий приклад лідерства у захисті прав людини", — наголосив глава МЗС.

Кулеба додав, що механізм, який запропонувала Канада для вирішення цієї проблеми, є дієвим і Україна сподівається, що держави будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей.

"Окрема тема переговорів — тема зброї. Продовжуємо працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою нам може допомогти Канада. Канада — один з тих друзів, у яких немає жодних причин сумніватися", — підсумував міністр.

Своєю чергою Жолі заявила, що Канада пишається тим, що є другом України та стоїть поруч із першого дня боротьби.

"Це мій четвертий приїзд в Україну і мені дуже приємно не тільки повернутися сюди, зустрічатися з вами, з президентом, а й відчувати силу українського духу", — зазначила дипломатка.

Очільниця зовнішньополітичного відомства вказала, що впродовж цієї зими можна було побачити, що "трагічний вплив війни на людські долі продовжується — атаки на міста та цивільну інфраструктуру не зменшились".

"Ще одна реальність цієї війни — трагічне та незаконне вивезення тисяч українських дітей з України. Їх забрали зі своїх домівок від родин і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це справа нашої людськості. Саме тому пізніше сьогодні (2 лютого — Ред.) Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей", — поінформувала Жолі.

"Канада буде задіювати сітку в усьому світі й говоритиме з багатьма державами: Мексика, Бразилія, Південна Африка, Катар. І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з РФ, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, що вертається — це перемога", — додала дипломатка.