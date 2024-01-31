Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув генсека НАТО на Єнса Столтенберга Нобелівську премію миру.

Про це повідомила норвезька щоденна газета VG.

"Ніхто не працював більше для досягнення миру та демократії в Європі та світі за минулий рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує йому отримати премію миру цього року", — пояснив своє рішення Раджа.

Абід Раджа стверджує, що Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та низки інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні.

"За межами України ніхто не працював для неї більше, ніж він, розумом, логікою та емоціями. Він не втомлюється. Він невтомно працює для миру в Україні, він є тим, хто поза межами України був і є найважливішою силою миру. Я так пишаюся тим, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені", — додав Абід Раджа.

Відзначимо, що Єнс Столтенберг народився у відомій в норвезькій політиці родині. Його батько Торвалл Столтенберг обіймав посаду міністра закордонних справ Норвегії. Єнс перебуває на посаді генсека НАТО з жовтня 2014 року. Його повноваження як генсека НАТО мали завершитись 30 вересня 2022 року, однак через російське вторгнення в Україну, його повноваження продовжили ще на рік — до 30 вересня 2023 року.

Напередодні представниця Республіканської партії висунула колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, посилаючись на його "історичну" політику на Близькому Сході.

Номінації на нобелівську премію миру зазвичай подаються до 1 лютого року присудження. Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку. Премія миру — єдина Нобелівська премія, що вручається не в Стокгольмі.