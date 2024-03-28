Ізраїльський та американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки, Даніель Канеман помер у віці 90 років.

Про смерть Канемана журналістам повідомила його падчерка Дебора Трейсман, пише The Washington Post. При цьому Трейсман не уточнила, де і як він помер.

Канеман – один з основоположників поведінкової економіки. Ще у 1960-х роках він допоміг відійти від розуміння економічної поведінки як раціональної. Численною кількістю експериментів він довів, що люди схильні до безлічі когнітивних спотворень.

У 2002 році Канеман отримав Нобелівську премію з економіки "за інтегрування ідей психологічних досліджень в економічну науку, особливо щодо людських суджень та прийняття рішень в умовах невизначеності".

Він був почесним професором психології Принстонського університету в США і багатьма визнаний одним із найвидатніших мислителів нашого часу.

Бестселер Канемана 2011 року "Мислення, швидке й повільне" узагальнює його дослідження і порівнює його з "Походженням видів" Чарльза Дарвіна.