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Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури Еліс Манро
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Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури Еліс Манро

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Еліс Манро
Канадська письменниця Еліс Манро (праворуч) вітає свою колегу Елізабет Хей з отриманням премії Гіллера за її роман Late Nights On Air, Торонто, Канада, 2007 рік. REUTERS/Mike Cassese/File Photo

У віці 92 років померла канадська письменниця Еліс Манро, яку вважали в усьому світі майстринею короткого оповідання. Також вона була лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2013 році.

Про це повідомляє канадський мовник CBC News.

За словами її видавця, Манро померла у своєму будинку в Порт-Хоупі, штат Онтаріо, Канада, ввечері у понеділок, 13 травня.

Манро Еліс Лейдлоу народилася у Вінгемі, Онтаріо, 10 липня 1931 року. Вона була старшою дитиною Роберта та Енн Лейдлоу. Вона почала писати короткі оповідання, коли була підлітком, і її перше опубліковане оповідання The Dimensions of a Shadow з’явилося в журналі студентів Університету Західного Онтаріо навесні 1950 року.

За життя вона написала 14 відомих збірок, у яких бездоганно поєднує звичайних людей із надзвичайними темами — жіночість, секс, неспокій, старіння — щоб розвинути "складні характери з відтінками й глибиною".

Манро отримала Нобелівську премію з літератури у 2013 році. Оголошуючи нагороду в Стокгольмі, Шведська академія вітала її, як "майстриню сучасної короткої історії".

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