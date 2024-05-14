Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури Еліс Манро

У віці 92 років померла канадська письменниця Еліс Манро, яку вважали в усьому світі майстринею короткого оповідання. Також вона була лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2013 році.

Про це повідомляє канадський мовник CBC News.

За словами її видавця, Манро померла у своєму будинку в Порт-Хоупі, штат Онтаріо, Канада, ввечері у понеділок, 13 травня.

Манро Еліс Лейдлоу народилася у Вінгемі, Онтаріо, 10 липня 1931 року. Вона була старшою дитиною Роберта та Енн Лейдлоу. Вона почала писати короткі оповідання, коли була підлітком, і її перше опубліковане оповідання The Dimensions of a Shadow з’явилося в журналі студентів Університету Західного Онтаріо навесні 1950 року.

За життя вона написала 14 відомих збірок, у яких бездоганно поєднує звичайних людей із надзвичайними темами — жіночість, секс, неспокій, старіння — щоб розвинути "складні характери з відтінками й глибиною".

Манро отримала Нобелівську премію з літератури у 2013 році. Оголошуючи нагороду в Стокгольмі, Шведська академія вітала її, як "майстриню сучасної короткої історії".