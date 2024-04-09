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Теоретик "частинки Бога": У Британії помер Нобелівський лавреат Пітер Хіггс
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Теоретик "частинки Бога": У Британії помер Нобелівський лавреат Пітер Хіггс

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Професор Пітер Хіггс
Професор Пітер Хіггс стоїть перед фотографією Великого адронного колайдера на виставці "Колайдер" Музею науки 12 листопада 2013 року в Лондоні. Getty Images/Peter Macdiarmid

У великій Британії у віці 94 років помер фізик, теоретик "бозону Хіггса", лавреат Нобелівської премії Пітер Хіггс. Науковець пішов з життя після нетривалої хвороби 8 квітня.

Заяву про його смерть поширила пресслужба Единбурзького університету, де він був почесним професором.

"Пітер Хіггс був видатною особистістю – справді талановитим ученим, чиє бачення та уява збагатили наші знання про світ, який нас оточує. Його новаторська робота надихнула тисячі вчених, і його спадщина продовжуватиме надихати багато майбутніх поколінь", — сказав Пітер Матісон, директор і віцеканцлер університету.

Пітер Хіггс передбачив існування однієї з елементарних частинок – бозона – за 48 років до його відкриття. Пізніше його назвали на честь вченого. Про "бозон Хіггса" був знятий документальний фільм "Лихоманка елементарних частинок".

"Минуло майже 50 років, перш ніж існування частинки змогли підтвердити. Експерименти на Великому адронному колайдері в Церні нарешті в 2012 році підтвердили теорію Хіггса. За цю роботу він отримав Нобелівську премію з фізики в 2013 році разом із Франсуа Енглером", — зазначили в університеті.

Гіпотезу про існування бозона Хіггс висунув у 1964 році. Це дозволило розгадати механізм утворення маси, тож згодом її почали називати "частинкою бога". Лише у 2012 році вчені Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН) під час проведення експериментів оголосили про відкриття частинки, а в березні 2013 року підтвердили своє відкриття.

Наступного року професор Хіггс отримав Нобелівську премію з фізики за цю роботу спільно з бельгійським фізиком Франсуа Енглертом.

"Дуже приємно іноді мати рацію", – сказав Хіггс після отримання Нобелівської премії.

Хіггс також нагороджений різними відзнаками за досягнення у галузі теоретичної фізики. Зокрема, він є лавреатом медалі Дірака, яку присуджує Інститут фізики в Лондоні, а також премії в галузі фізики частинок і фізики високих енергій Європейського фізичного товариства. Він також був членом Королівського товариства Единбурга і членом Лондонського королівського товариства.

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