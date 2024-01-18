У Харкові 24 історичні будівлі пошкоджені внаслідок ударів РФ 16 січня

У Харкові руйнувань та пошкоджень зазнали 24 об'єкти історичної забудови внаслідок ударів по середмістю 16 січня. Серед них — п'ять пам'яток архітектури місцевого значення.

Про це Суспільне Харків розказав архітектор та представник ініціативи "НЕМОlab" Віктор Дворніков.

Зруйнована будівля внаслідок ударів РФ 16 січня, Харків, 17 січня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

За словами Віктора Дворнікова, дві пошкоджені пам'ятки розташовані на вулиці Полтавський Шлях, ще дві — на вулиці Різдвяній, і одна пам'ятка — на вулиці Коцарській.

"Ці пам'ятки розташовані не поряд, але поблизу будинку на Благовіщенській, 10, куди влучила російська ракета. Є серйозні пошкодження лише у будівлі за адресою Полтавський Шлях, 22 — там пошкоджені приміщення. Решта пам'яток — розбиті вікна, дахи. Весь квартал є історичною забудовою: збережена форма вулиць, висотність, все є свідченням історії. Це — найбільша цінність", — каже архітектор Віктор Дворніков.

Розбитий дах будинку в середмісті Харкова, 17 січня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

За словами архітектора, пошкодженим будівлям — близько 100 років. Більшість з них не мають охоронного статусу.

"У будівель змішані функції. Переважно, це житлові будинки. В одній з будівель, які пошкоджені на Благовіщенській, збереглися автентичні конструкції, елементи декору — це висока цінність. Водночас є пошкодження конструкцій, у тому числі несучих. Будівля приватної лікарні, яка зруйнована внаслідок удару РФ — це теж історична забудова, конструктивізм", — пояснює Віктор Дворніков.

Розбита палата у приватній лікарні внаслідок удару російської ракети, Харків, 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Комунальники прибирають наслідки руйнувань після ударів РФ 16 січня, Харків, 17 січня 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Пошкоджені будівлі звели за технологіями 19-20 століття. Всередині оздоблені здебільшого дранкою. Окрім вибухової хвилі під час ударів, відбувається і сейсмічний удар. Усі будівлі здригаються, і пошкодження досить серйозні є у всіх. У будівлі за адресою Благовіщенська, 5 відійшла стіна, цей будинок має художню цінність. На першому поверсі там розташовані офіси. Була деформована стіна і у будівлі на Благовіщенській, 10".

Цегла, яка обвалилася внаслідок ударів РФ 16 січня, Харків, 17 січня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Внаслідок ударів по Холодногірському району 16 січня пошкоджені 30 будівель. Серед них — 23 житлових будинки, повідомила пресслужба міськради.

"Загалом вибиті 687 вікон. Працівники "Харківського ремонтно-будівельного підприємства", "Харківспецбуду"та "Харківжитлобуду" вже закрили понад 400 віконних контурів", — сказано в повідомленні.

Що відомо по удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

Поранень зазнали 17 людей, з них 13 — у лікарнях, повідомив в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко. За його словами, троє жінок перебувають в тяжкому стані.

За даними прокуратури, більшість поранених були пацієнтами приватної лікарні й після операцій залишилися на ніч у стаціонарі.

Щонайменше 19 будинків та 14 авто пошкоджені внаслідок ударів по Холодногірському району, повідомив міський голова Терехов. Один житловий будинок — без води, розказав заступник гендиректора "Харківводоканал" Ігор Вороненко.

За даними керівника ОВА Синєгубова, ударів росіяни завдавали ракетами С-300 з Білгородської області.

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