У Харкові 24 історичні будівлі пошкоджені внаслідок ударів РФ 16 січня

У Харкові руйнувань та пошкоджень зазнали 24 об'єкти історичної забудови внаслідок ударів по середмістю 16 січня. Серед них — п'ять пам'яток архітектури місцевого значення.
Про це Суспільне Харків розказав архітектор та представник ініціативи "НЕМОlab" Віктор Дворніков.
За словами Віктора Дворнікова, дві пошкоджені пам'ятки розташовані на вулиці Полтавський Шлях, ще дві — на вулиці Різдвяній, і одна пам'ятка — на вулиці Коцарській.
"Ці пам'ятки розташовані не поряд, але поблизу будинку на Благовіщенській, 10, куди влучила російська ракета. Є серйозні пошкодження лише у будівлі за адресою Полтавський Шлях, 22 — там пошкоджені приміщення. Решта пам'яток — розбиті вікна, дахи. Весь квартал є історичною забудовою: збережена форма вулиць, висотність, все є свідченням історії. Це — найбільша цінність", — каже архітектор Віктор Дворніков.
За словами архітектора, пошкодженим будівлям — близько 100 років. Більшість з них не мають охоронного статусу.
"У будівель змішані функції. Переважно, це житлові будинки. В одній з будівель, які пошкоджені на Благовіщенській, збереглися автентичні конструкції, елементи декору — це висока цінність. Водночас є пошкодження конструкцій, у тому числі несучих. Будівля приватної лікарні, яка зруйнована внаслідок удару РФ — це теж історична забудова, конструктивізм", — пояснює Віктор Дворніков.
"Пошкоджені будівлі звели за технологіями 19-20 століття. Всередині оздоблені здебільшого дранкою. Окрім вибухової хвилі під час ударів, відбувається і сейсмічний удар. Усі будівлі здригаються, і пошкодження досить серйозні є у всіх. У будівлі за адресою Благовіщенська, 5 відійшла стіна, цей будинок має художню цінність. На першому поверсі там розташовані офіси. Була деформована стіна і у будівлі на Благовіщенській, 10".
Внаслідок ударів по Холодногірському району 16 січня пошкоджені 30 будівель. Серед них — 23 житлових будинки, повідомила пресслужба міськради.
"Загалом вибиті 687 вікон. Працівники "Харківського ремонтно-будівельного підприємства", "Харківспецбуду"та "Харківжитлобуду" вже закрили понад 400 віконних контурів", — сказано в повідомленні.
Що відомо по удари по Харкову 16 січня
Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.
Поранень зазнали 17 людей, з них 13 — у лікарнях, повідомив в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко. За його словами, троє жінок перебувають в тяжкому стані.
За даними прокуратури, більшість поранених були пацієнтами приватної лікарні й після операцій залишилися на ніч у стаціонарі.
Щонайменше 19 будинків та 14 авто пошкоджені внаслідок ударів по Холодногірському району, повідомив міський голова Терехов. Один житловий будинок — без води, розказав заступник гендиректора "Харківводоканал" Ігор Вороненко.
За даними керівника ОВА Синєгубова, ударів росіяни завдавали ракетами С-300 з Білгородської області.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube