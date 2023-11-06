У центрі Харкова осипається фасад і тиньк зі 135-річної пам'ятки архітектури на вулиці Полтавський Шлях, 1 — каміння з неогородженої будівлі падає на тротуар. Будинок, який перебуває на балансі економічного університету імені Семена Кузнеця 17 років, почав обвалюватися, руйнування посилилися після російських обстрілів.

Пам'ятці — 135 років, з цієї будівлі починається Полтавський Шлях. Архітектор Віктор Дворніков показує шматки фасаду, які осипаються. Будівля не огороджена, тому каміння падає на тротуар.

"Це небезпечно, і потрібно негайно встановити огорожу, щоб хоча б убезпечити перехожих. За безпеку всіх перехожих, за безпеку всього, що навколо, будівлі несе балансоутримувач", — пояснює Дворніков.

З 135-річної пам’ятки на Полтавському Шляху осипається фасад, Харків, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Навчальний заклад планував зробити тут корпус для студентів, розповідає ректор Харківського економічного університету імені Семена Кузнеця Володимир Пономаренко.

"Але там не все просто. Нам не дозволяли робити ремонт, бо там потрібно було робити не ремонт, а реставрацію. А на реставрацію у нас тоді коштів не було", — каже ректор вишу.

У серпні 2022 року за 350 метрів від будівлі вдарила російська ракета і зруйнувала іншу архітектурну пам’ятку, а в цій від удару обвалилося перекриття, пошкодило вікна та двері.

З 135-річної пам’ятки на Полтавському Шляху осипається фасад, Харків, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"У лютому ми зробили обстеження. Після цього з'ясувалося, що цього не достатньо з боку військової адміністрації. І на нас в прокуратурі подали позов, щоб ми прийняли якісь заходи для ліквідації наслідків. Ми поступово зробили попереднє обстеження цих речей, завели справу проти Російської Федерації. Також ми спрямували акт обстеження до нашого Міністерства освіти та науки України", — каже Пономаренко.

З 135-річної пам’ятки на Полтавському Шляху осипається фасад, Харків, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Будинок стоїть незаконсервований другий рік і почав осипатися, пояснює архітектор Дворніков.

"Найбільша проблема нас буде очікувати взимку, коли опадів значно побільшає. Весь сніг, дощі будуть просто у підвалі. Я даю 100%, за таких обставин стіна взимку обвалиться", — каже Дворніков.

Архітектор Віктор Дворніков говорить про небезпеку обвалу стіни взимку, Харків, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Наприкінці серпня кошти на огорожу та на консервацію будівлі університету Міністерство освіти й науки виділило 4 мільйони гривень, говорить ректор.

"Вони розглянули, у них є спеціальна комісія й нам виділили гроші на те, щоб законсервувати будівлю. Бо на реставрацію — це дуже багато коштів, зараз це зробити неможливо", — каже Пономаренко.

За його словами, аварійну споруду огородять до кінця листопада.

"Проєкти по огорожі навколо цієї споруди для того, щоб убезпечити перехожих та транспорт від падіння плитки. Вже зроблені ці проєкти, але ще потрібно деякі узгодження. Але попри це ми вже почали вкладати угоди на його розбудову. Паралельно ми уклали угоди, щоб зробити покрівлю, перекриття вікон, щоб не затікав дощ", — говорить Пономаренко.

З 135-річної пам’ятки на Полтавському Шляху осипається фасад, Харків, листопад 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

За його словами, раніше розпочати роботи не могли, бо не було підписаних дозволів. За словами ректора, до кінця року будівлю законсервують та відремонтують біля неї тротуар.

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