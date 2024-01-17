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Удар по Харкову 16 січня: кількість поранених у тяжкому стані зросла до трьох
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Удар по Харкову 16 січня: кількість поранених у тяжкому стані зросла до трьох

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Харків, поранені, вибух
Лікарня у Харкові. Грудень 2022 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Троє жінок залишаються в тяжкому стані в лікарні внаслідок ракетних ударів по центру Харкова 16 січня 2024 року. Загалом поранень зазнали 17 людей, з них 13 — у лікарнях.

Усі пацієнтки — жінки. Найстаршій 77 років, наймолодшій — 37 років, розказав Суспільне Харків в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.

"У нас залишаються 12 пацієнтів. З них — троє жінок перебувають у тяжкому стані, вони — у нейрохірургічному відділенні. Одну жінку прооперували, у неї уламковий перелом черепа. Друга жінка має черепно-мозкову травму, її не оперували. Є ще 77-річна жінка, у тяжкому стані, яка отруїлася продуктами горіння внаслідок пожежі. Інші — у задовільному стані, середньої тяжкості", — каже Костянтин Лобойко.

За його словами, серед поранених, яких ушпиталили до цього медзакладу, п'ятеро пацієнтів з приватної лікарні, яку пошкодила російська ракета.

Удар по Харкову 16 січня
Наслідки удару РФ 16 січня, Харків, 17 січня 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Ще одна жінка лікується вдома, амбулаторно, їй надали допомогу. І одну жінку з інфарктом міокарда ми перевели до іншої лікарні", — додав Костянтин Лобойко.

У його лікарні також залишаються пацієнти, які зазнали поранень внаслідок обстрілів, починаючи з 29 грудня 2023 року. Це люди з тяжкими пораненнями, зокрема, з пошкодженнями кінцівок, переломом хребта та нейротравмами.

Що відомо про ракетні удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

Щонайменше 19 будинків та 14 авто пошкоджені внаслідок ударів по Холодногірському району, повідомив міський голова Терехов. Один житловий будинок — без води, розказав заступник гендиректора "Харківводоканал" Ігор Вороненко.

За даними керівника ОВА Синєгубова, ударів росіяни завдавали ракетами С-300 з Білгородської області.

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