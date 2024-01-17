У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ ввечері 16 січня пошкоджені щонайменше 19 будинків у Холодногірському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"17 городян мають поранення, 14 з них — у лікарні, одна у тяжкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", — повідомив Терехов.

Що відомо про удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube