Росія завдала ударів по середмістю Харкова ввечері 16 січня: є поранені

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. У місті та області оголошена повітряна тривога з 21:42.

Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Удари підтвердили міський голова Терехов та керівник обладміністрації Синєгубов.

Поліція закликає повідомляти інформацію про місця влучання, поранених та наслідки ударів на лінію "102". Правоохоронці закликають перебувати в укриттях.

Доповнено. 21:49. РФ завдавала ударів з району Бєлгорода, попередньо, з ЗРК С-300, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Інформація про наслідки ударів російських військ по Харкову встановлюється.

Доповнено. 22:04. Удари по центру міста, є поранені, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удари саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях влучань", — написав Терехов.

Відомо щонайменше про чотирьох поранених внаслідок ударів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Їхній стан — легкий.

Доповнено. 22:14. Попередньо відомо про чотирьох поранених, у них вибухові травми, розповів Суспільне Харків директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, усі поранені — дорослі, дітей серед них немає.

Доповнено. 22:35. Кількість поранених внаслідок удару РФ збільшилась до 11, повідомив начальник обладміністрації Синєгубов.

"43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще десять людей — у легкому та середньому станах. Росіяни вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки", — написав Синєгубов.

Доповнено. 22:44. Нині відомо про 16 поранених внаслідок російських ударів по Харкову ввечері 16 січня, уточнив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міський голова Ігор Терехов.

За його словами, під завалами ще можуть перебувати люди.

Дві поранені жінки перебувають у тяжкому стані, зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Доповнено. 23:23. Кількість поранених внаслідок влучання РФ збільшилася до 17 людей, уточнив керівник ОВА Синєгубов.

За його інформацією, двоє жінок перебувають у тяжкому стані, ще 12 людей — у легкому та середньому станах. Троє людей під шпиталізації відмовились.

Доповнено. 23:31. РФ влучила у проїжджу частину та у житловий триповерховий будинок, повідомив Суспільне Харків очільник поліції області Володимир Тимошко.

"Серед поранених військових немає, всі цивільні. Влучання по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні мешканці Харкова, у центрі, що знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування і знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови. Пошкоджена ще лікарня, яка навпроти будинку, в який влучили. Було загоряння двох поверхів лікарні. ДСНС затушили пожежу. У лікарні поранених серед персоналу немає, пацієнтів на момент удару не було", — сказав Тимошко.

Поранені — жителі будинку та люди, які перебували в момент влучання на вулиці.

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