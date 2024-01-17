Частина людей, які зазнали поранень через ракетні удари по Харкову ввечері 16 січня, були пацієнтами приватної лікарні. Вони залишилися у стаціонарі на ніч.

Про це Суспільне Харків сказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, медзаклад надає послуги з лікування гінекологічних хвороб. Більшість поранених — жінки, які перебували в стаціонарі після операцій.

"Близько десяти людей перебували у стаціонарі вночі. У них — порізи, акубаротравми, гостра реакція на стрес. Жінка, яка перебуває у тяжкому стані — також з цього медзакладу", — каже Дмитро Чубенко.

За даними прокуратури, одна ракета влучила по будівлі комунального закладу, друга — у землю. Внаслідок ударів зруйнована будівля комунального закладу, приватна лікарня значно пошкоджена.

Що відомо про ракетні удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

Щонайменше 19 будинків та 14 авто пошкоджені внаслідок ударів по Холодногірському району, повідомив міський голова Терехов. Один житловий будинок — без води, розказав заступник гендиректора "Харківводоканал" Ігор Вороненко.

За даними керівника ОВА Синєгубова, ударів росіяни завдавали ракетами С-300 з Білгородської області.

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