НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Більшість поранених внаслідок удару РФ по Харкову 16 січня — пацієнти приватної лікарні
ОбстрілиМЕДИЦИНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Більшість поранених внаслідок удару РФ по Харкову 16 січня — пацієнти приватної лікарні

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Частина людей, які зазнали поранень через ракетні удари по Харкову ввечері 16 січня, були пацієнтами приватної лікарні. Вони залишилися у стаціонарі на ніч.

Про це Суспільне Харків сказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, медзаклад надає послуги з лікування гінекологічних хвороб. Більшість поранених — жінки, які перебували в стаціонарі після операцій.

"Близько десяти людей перебували у стаціонарі вночі. У них — порізи, акубаротравми, гостра реакція на стрес. Жінка, яка перебуває у тяжкому стані — також з цього медзакладу", — каже Дмитро Чубенко.

За даними прокуратури, одна ракета влучила по будівлі комунального закладу, друга — у землю. Внаслідок ударів зруйнована будівля комунального закладу, приватна лікарня значно пошкоджена.

Що відомо про ракетні удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

Щонайменше 19 будинків та 14 авто пошкоджені внаслідок ударів по Холодногірському району, повідомив міський голова Терехов. Один житловий будинок — без води, розказав заступник гендиректора "Харківводоканал" Ігор Вороненко.

За даними керівника ОВА Синєгубова, ударів росіяни завдавали ракетами С-300 з Білгородської області.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Життя люди обстріли Курахове Донецька область
"Не встигаємо почати ремонти із такою кількістю обстрілів": репортаж із прифронтового Курахового на Донеччині
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб
На початок