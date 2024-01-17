Трамваї №16 і 16А тимчасово змінять маршрут 18 січня

Рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола "Журавлівський гідропарк" до вул. Академіка Павлова припиниться з 10:00 до 15:00 18 січня.

Це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили в Харківській міськраді.

В цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — просп. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".