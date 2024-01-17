Останні новини Харкова та Харківської області за 17 січня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Удари по Харкову 16 січня: що очевидці кажуть про момент влучання, а правоохоронці — про наслідки
Ввечері 16 січня росіяни випустили дві ракети по Холодногірському району Харкова. Внаслідок ударів пошкоджені понад 25 будівель. Відомо про 17 травмованих, більшість — пацієнти нічного стаціонару клініки, де вибуховою хвилею вибило вікна.
Трамваї №16 і 16А тимчасово змінять маршрут 18 січня
Рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола "Журавлівський гідропарк" до вул. Академіка Павлова припиниться з 10:00 до 15:00 18 січня.
Це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили в Харківській міськраді.
В цей час трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — просп. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
Два вибухи пролунали у Чугуєві під час останньої повітряної тривоги, є загибла
Два вибухи пролунали у Чугуєві під час останньої повітряної тривоги ввечері 17 січня. Попередньо, російська армія завдала по місту ударів ракетами С-300, пошкоджений навчальний заклад.
Внаслідок ударів по Чугуєву загинула операторка котельні, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, медики надали допомогу на місці ще одному пораненому. Нині екстрені служби оглядають місця влучань, повідомила Суспільному міська голова Галина Мінаєва. Російські військові поцілили по місту зенітними ракетами С-300, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 17 січня
- Війська РФ намагалися покращити тактичне положення та атакували біля Синьківки на Купʼянському напрямку шість разів протягом доби. Українські сили відбили усі штурми, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ;
- РФ завдала авіаударів у районах Федорівки та Вовчанська Харківської області;
- Під вогнем артилерії та мінометів опинилися близько 10 населених пунктів Харківщини протягом 16 січня. Зокрема, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Синьківка, Іванівка, Берестове.
"Одягали протигаз і перекривали доступ повітря". У катівні в Куп'янську росіяни знущалися з 16-річного — поліція
У Харківській області правоохоронці задокументували випадки утримання в російських катівнях неповнолітніх. Один з них стосується Артура з Куп'янська, якому на момент окупації міста було 16 років. Російські окупанти катували хлопця, надягаючи на нього протигаз і перекриваючи повітря, а також змушували працювати.
Через російську катівню в Куп'янську пройшли щонайменше 150 людей, розповів на брифінгу 17 січня начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Скільки катівень організували росіяни під час окупації частини Харківщини та що розповідають потерпілі — у матеріалі.
"Металіст 1925" уклав контракт із футболістом, який грав за німецький "Баєр 04"
Харківський футбольний клуб "Металіст 1925" уклав контракт із 29-річним півзахисником Владленом Юрченком, який, зокрема, грав за німецький "Баєр 04".
Про це повідомила пресслужба клубу 17 січня.
"Мені сподобалося те, як планують цей проєкт розвивати. І також те, що я добре знайомий з тренерським штабом на чолі з Віктором Анатолійовичем. Відтак, я довго не думав", — цитує футболіста пресслужба клубу.
У селі Липцях корова провалилася під кригу та загинула
У Липцях Харківського району рятувальники ДСНС дістали з водойми тіло корови. Тварина провалилася під кригу та загинула.
Про це 17 січня повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
У Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка
Внаслідок удару по Малому Бурлуку загинула 61-річна жінка, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
За його даними, пошкоджені житлові будинки та Будинок культури.
Вакцинація від поліомієліту: скільки дітей до року отримали щеплення
У 2023 році у Харківській області 77,3 % дітей до року отримали щеплення проти поліомієліту, повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.
"Найнижчі показники у низці громад: Біляївській, Валківській, Зміївській, Олексіївській, Первомайській, Сахновщинській та Слобожанській", — сказано у повідомленні.
Удар по Малому Бурлуку: знайшли тіло жінки
Про це повідомила пресслужба поліції.
"КАБ влучила у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук. Двоє дітей отримали травми. 10-літній Сашко, який залишився без ноги, і 13-річна Аліна з осколковими пораненнями тулуба зараз в лікарні. Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особа встановлюється", — сказано у повідомленні.
Російські війська завдали ударів по Куп'янську
Війська РФ завдали ударів по Куп'янську 17 січня близько 13:00 та 13:30.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
"Пошкоджені приватні житлові будинки, газова та водопровідна труби. РФ вдарила по місту з артилерії. Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії", — сказано в повідомленні.
Удар по Малому Бурлуку: коментар громади
Коли росіяни вдарили по Малому Бурлуку, діти, які зазнали поранень, бігали по вулиці, розказав Суспільне Харків керівник місцевої СВА Терещенко. За його словами, удар був близько 15:00. Дівчині надають допомогу на місці, хлопця — госпіталізували.
Удар по Малому Бурлуку: двоє поранених
Внаслідок удару авіабомбою по Малому Бурлуку поранень також зазнала 14-річна дівчина, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, росіяни поцілили у сільраду.
Малий Бурлук атакували КАБом
10-річний житель Малого Бурлука Куп'янського району зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки внаслідок російського удару керованою авіабомбою 17 січня, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його словами, дитину ушпиталили.
У частині Холодногірського району Харкова відновили електропостачання після ударів РФ
Енергетики відновили електропостачання для більшості споживачів Холодногірського району, які були без світла внаслідок ракетних ударів 16 січня.
Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго".
"Фахівці заживили 67 споживачів середмістя Харкова. Як розповів керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан, через обстріл пошкоджені два вузлових пункти обленерго, що призвело до знеструмлення 93 побутових та 12 юридичних споживачів. Вдалося відновити електропостачання для 62 побутових і 5 юридичних споживачів", — сказано в повідомленні.
За даними обленерго, роботи продовжать 18 січня.
У Куп’янську в пожежі 17 січня загинув чоловік
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"Горіли домашні речі в одній із кімнат. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Площа горіння склала 4 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 10:57, а об 11:15 — повністю ліквідували її. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем", — сказано у повідомленні.
Евакуація з двох громад Куп'янщини: за два дні отримали п'ять заявок
Про це 17 січня розказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"По Куп'янському району оголошена евакуація, вона триває. Ті темпи, які є, нас не задовольняють. Там йдуть постійні обстріли. У цих населених пунктах у тому числі проживають діти, родини з дітьми. Тому, звичайно, ми маємо вживати заходів, щоб посилити активізацію виїзду людей з цих територій. Це додаткові важелі для впливу, пожвавлення евакуаційних процесів", — сказав Синєгубов.
18 січня: якою буде погода у Харкові та області
"Вночі та вранці 18 січня по області та місту очікується туман, видимість 200-500 м; вранці та вдень пориви південно-східного вітру, 15 - 20 м/с. На дорогах ожеледиця", — повідомили у регіональному гідрометцентрі.
- Хмарна погода;
- Вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 м; слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу;
- На дорогах ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 8-13° морозу, місцями 16-21°морозу; вдень підвищення температури до 0-5° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 11 - 13° морозу, вдень підвищення до 2 - 4° тепла.
У шістьох пошкоджених РФ будинках Харкова проведуть аварійно-відновлювальні роботи
У Харкові шість будинків, які були пошкоджені внаслідок ударів РФ, відремонтують. Там проведуть невідкладні аварійно-відновлювальні роботи.
Це рішення ухвалив Виконавчий комітет міськради 17 січня, повідомила пресслужба мерії.
"Це шість житлових будинків у Шевченківському та Київському районах за адресами: вул. Гіршмана, 14, пр. Незалежності, 1, вул. Бакуліна, 9/13 та 14, вул. Коломенська, 15 і вул. Чичибабіна, 2. Ці будинки потребують ремонту покрівель, укріплення опорних конструкцій, стін тощо", — сказано в повідомленні.
За даними пресслужби, працівники департаменту житлово-комунального господарства обстежать будинки і розроблять проєкти капітального ремонту.
Поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку не зафіксували російських штурмів: з цим це пов'язано
Протягом трьох тижнів на Куп'янському напрямку фіксують зменшення кількості російських атак, сказав керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Три тижні ми фіксуємо послаблення атак на цьому напрямку, десь у нас на добу 2-3, до п'яти штурмових атак. Сьогодні було послаблення. Ворог використовує ті погодні умови, які ми маємо, вони досить складні, щоб вести активні наступальні дії, у тому числі з важкою броньованою технікою. Проходять ротації. Очікуємо поновлення штурмів як тільки буде стабільна мінусова температура — поля та ґрунт мають замерзнути", — сказав Синєгубов.
Удар по Харкову 16 січня: кількість поранених у тяжкому стані зросла до трьох
Троє жінок залишаються в тяжкому стані в лікарні внаслідок ракетних ударів по центру Харкова 16 січня 2024 року. Загалом поранень зазнали 17 людей, з них 13 — у лікарнях.
Усі пацієнтки — жінки. Найстаршій 77 років, наймолодшій — 37 років, розказав Суспільне Харків в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.
"У нас залишаються 12 пацієнтів. З них — троє жінок перебувають у тяжкому стані, вони — у нейрохірургічному відділенні. Одну жінку прооперували, у неї уламковий перелом черепа. Друга жінка має черепно-мозкову травму, її не оперували. Є ще 77-річна жінка, у тяжкому стані, яка отруїлася продуктами горіння внаслідок пожежі. Інші — у задовільному стані, середньої тяжкості", — каже Костянтин Лобойко.
Харків'янин Віталій Євтушенко та його пес Рюрик переселяються в інше житло, їхня оселя пошкоджена вибухом
Віталій Євтушенко та Рюрик живуть у будинку у Харкові, поблизу якого ввечері 16 січня вдарила російська ракета. Віталій вранці разом з собакою переселяються у помешкання, яке їм дали друзі, бо його житло пошкоджене вибухом.
"Це було страшно! Як вдарило, світло зникло, скло посипалося, вікна вилетіли. Рюрик — сварився, казав, що так робити не можна, — говорить харків'янин.
Вибиті вікна у квартирі Віталія Євтушенка вже зашили: "Тут тепла немає, світла, води — собака замерзне. Добрі люди нас прихистили".
Більшість поранених внаслідок удару РФ по Харкову 16 січня — пацієнти приватної лікарні
Частина людей, які зазнали поранень через ракетні удари по Харкову ввечері 16 січня, були пацієнтами приватної лікарні. Вони залишилися у стаціонарі на ніч.
Про це Суспільне Харків сказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
За його словами, медзаклад надає послуги з лікування гінекологічних хвороб. Більшість поранених — жінки, які перебували в стаціонарі після операцій.
"Близько десяти людей перебували у стаціонарі вночі. У них — порізи, акубаротравми, гостра реакція на стрес. Жінка, яка перебуває у тяжкому стані — також з цього медзакладу", — каже Дмитро Чубенко.
За даними прокуратури, приватна лікарня значно пошкоджена.
Наслідки ударів РФ по Харкову: інформація Міністерства енергетики
"У Харкові внаслідок нічного ракетного удару знеструмлено 43 побутових та 8 юридичних споживачів. Також без газу 170 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно енергетики отримають дозвіл від ДСНС", — сказано у повідомленні.
Удари по Харкову: коментар поліції
Речниця поліції Харківщини Олена Баранник розповідає про наслідки російських ударів
Внаслідок ударів по Харкову 16 січня пошкоджений суд
Про це повідомила "Судова влада".
Поранені під час ударів РФ: дані поліції
Під час ракетних ударів по Холодногірському району поранені 15 жінок та двоє чоловіків, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Більшість поранених — пацієнти медичного центру, який зазнав руйнувань. З житлових будинків евакуювали 30 мешканців", — сказано у повідомленні.
У Харкові через російські удари один житловий будинок без води
Про це Суспільне Харків розказав заступник гендиректора "Харківводоканал" Ігор Вороненко.
"Під час влучання у мережі водопостачання та водовідведення було пошкоджено мережу водовідведення діаметром 150 мм із житлової будівлі та водопровідний ввід на цю ж будівлю. Роботи з усунення виконуватимуться протягом доби. Без послуг водопостачання одна житлова будівля. Проводимо додаткові обстеження", — сказав Вороненко.
У Харкові встановили пошкодження понад 25 об'єктів внаслідок ударів РФ: остаточні дані ще встановлюють
Про це Суспільне Харків розказав заступник директора міського департаменту ЖКГ Євген Пасенов.
"Остаточної картини не маємо. Наразі відомо про 15 об'єктів комунальної власності — житлові будинки. Комерційні та відомчі — понад 10. Загалом — понад 25 об'єктів. По контурах та вікнах — понад 500 вікон. Те, що стосується покрівель, мереж, це ще інвентаризується. На мережах бачу пошкодження водоканалу, вуличного освітлення. До вечора буде повна картина", — сказав Пасенов.
За його словами, деякі будинки не мають електропостачання та опалення. Тепло в об'єктах комунальної власності увімкнуть протягом дня.
"Опалення — об'єкти комунальної власності будуть підключені, навіть якщо вони відключені, бо цієї ночі був сильний мороз", — сказав Євген Пасенов.
Обстріли Харківщини: інформація обладміністрації
У нацмарафоні керівник ОВА Синєгубов повідомив, що фіксують посилення російських обстрілів на Харківщині.
"Ми зараз відчуваємо посилення обстрілів наших цивільних населених пунктів — за останню добу це були 22 населені пункти. Це все прикордоння — північ та північно-східний напрямок. Це Харківський, Чугуївський район та Куп'янський напрямок", — сказав Синєгубов.
За його словами, протягом трьох тижнів фіксують зниження активності РФ у штурмах.
"Якщо казати про штурми, то ми десь три тижні фіксуємо зниження активності ворога, але це не пов'язано з тим, що він відмовився від своїх планів. Навпаки він там проводить і накопичення, і відповідні ротації, і заміну підрозділів, які втратили свою боєздатність. Бо наші військові завдають там їм серйозні ураження по цьому напрямку. За минулу добу було дві активні штурми. Однак ми слідкуємо за ворогом і дійсно готуємося, що коли стабілізується мінусова температура, що це буде сприяти ворогу активніше проводити штурмові дії", — сказав керівник обладміністрації.
Де розселять людей, чиє житло пошкоджене внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову
За даними керівника ОВА Синєгубова, надати людям житло можуть як у Харкові, так і поза його межами.
"У нас є резервні місця, у нас є можливість надати людям тимчасове житло для проживання. наші служби повинні зараз закрити всі вибиті вікна. І далі перейти до ремонтних робіт, бо пошкоджені дахи. І звичайно люди мають можливість, і це потрібно робити, а саме подаватися на "єВідновлення", щоб отримати компенсації та провести ремонти своїх помешкань", — сказав Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові пролунали одночасно з повітряною тривогою
Про це в етері нацмарафону сказав керівник ОВА Синєгубов.
"Вчора звукова тривога спрацювала майже одночасно з першим вибухом, оскільки це була ракета С-300. Звичайно, що ще наші служби на місці працюють і остаточні висновки будуть трохи пізніше. Однак, якщо це ракета С-300, то вона випускається з території Білгорода і час за який вона долітає — 30-40 секунд максимум до самого міста", — сказав Синєгубов.
У Харкові усувають наслідки ракетних ударів РФ по Холодногірському району
Зранку у Харкові продовжують усувати наслідки ракетних ударів РФ по Холодногірському району.
Удари по Харкову: дані ДСНС Харківщини
Загальна площа пожеж, що зайнялися внаслідок ракетних ударів по Холодногірському району, склала 60 кв. м, повідомили у пресслужбі обласного управління рятувальників. За її даними, вночі врятували одну жінку та евакуювали 30 людей.
Холодногірський район Харкова після ракетних ударів РФ
Репортаж Суспільне Харків з місця влучань
Удари по Харкову стан поранених: дані ОВА
У лікарнях на ранок 17 січня перебувають 13 поранених внаслідок ракетних ударів РФ по центру Харкова, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, 43-річна та 39-річні жінки — у тяжкому стані. Інші поранені — у середньому та легкому стані тяжкості.
"Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом надали допомогу на місці. Крім того, рятувальники евакуювали 30 людей", — сказано у повідомленні.
Удари по Холодногірському району: дані Терехова
Кількість житлових будинків, що постраждали від влучань двох ракет ввечері 16 січня, збільшилася до 19, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"17 городян мають поранення, 14 з них — у лікарні, одна у тяжкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", — повідомив Терехов.
Погода на 17 січня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів, вдень без опадів;
- На дорогах ожеледиця;
- Вітер західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу;
- Температура повітря у Харкові: вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу.