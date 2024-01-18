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Нічна робота ППО, атака БПЛА на Москву та Франція заявила про передачу САУ — головні новини ранку 18 січня
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Нічна робота ППО, атака БПЛА на Москву та Франція заявила про передачу САУ — головні новини ранку 18 січня

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Солдат української армії
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили ППО вночі знищили 22 "шахеди" із 33-х; на Москву вночі летів безпілотник; Франція виготовить для України 78 артустановок Caesar та Джо Байден зробив заяву по Україні після зустрічі з конгресменами Суспільне підготувало головні новини ранку 18 січня.

1. Сили ППО вночі знищили 22 дрони

У ніч на 18 січня росіяни атакували територію України за допомогою 33 ударних безпілотників та двох ракет С-300. Сили ППО вночі знищили 22 "шахеди".

Основними напрямками удару армії РФ були південь та північ. Сили протиповітряної оборони працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

2. У Росії заявили про атаку безпілотника на Москву

Засоби російської протиповітряної оборони у Подольську Московської області РФ нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За його інформацією, на місці працювали фахівці екстрених служб. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає

3. Франція виготовить для України 78 артустановок Caesar

Франція виготовить та передасть на потреби українських військових 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR.

Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.

Також Себастьян Лекорню анонсував до Франції 18 січня візит Рустема Умерова і повідомив про заплановане спільне відвідування заводу Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar.

Контекст: Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що триває підготовка угоди про гарантії безпеки щодо України. Він додав, що початок роботи над вступом України до НАТО є важливим кроком для Франції.

4. Байден після зустрічі з конгресменами зробив заяву щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу та обговорив з ними нагальну потребу виділення допомоги Україні.

Під час зустрічі Байден підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, зокрема — протиповітряну оборону та артилерію, щоб захистити себе від жорстокого вторгнення Росії.

Контекст: Перед зустріччю із президентом США лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що американські конгресмени наближаються до згоди щодо надання великого фінансового пакета допомоги Україні.

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