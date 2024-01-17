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Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон
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Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон

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Еммануель Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу з нагоди 65-ої річниці ухвалення французької конституції, 4 жовтня 2023 року. Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки щодо України майже завершена.

Про це Емануель Макрон сказав під час пресконференції на Економічному форумі у Давосі.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак здійснив поїздку у Київ кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо подібну угоду з Україною, це для них важливо", — сказав глава Франції.

Він додав, що початок роботи над вступом України до НАТО було "дуже важливою" для нашої держави.

"Тому, що ми маємо сильну координацію між членами НАТО. Ось чому ми запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, що надають гарантії безпеки. І це не залежить від вступу до Альянсу. Але це є своєрідним тиском на президента РФ Путіна. Але паралельно з цим двосторонні гарантії безпеки надаватимуть і ці двосторонні договори, і ті зусилля, які ми всі разом докладаємо, щоб допомогти Україні", — зазначив Макрон.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув 12 січня з візитом до Києва, провели переговори і підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

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