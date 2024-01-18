Сили ППО вночі знищили 22 "шахеди"

У ніч на 18 січня 2024 року війська РФ атакували Україну 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині. Сили ППО знищили 22 дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області, РФ, Ракетами завдали удару з Бєлгородської області. Основні напрямки удару – південь та північ.
"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.