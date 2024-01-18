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"Летів на Москву": у Росії заявили про атаку безпілотника
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"Летів на Москву": у Росії заявили про атаку безпілотника

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Дронова атака на столицю Росії
Росія, Москва. Росія, Москва. Фото: УНІАН

Засоби російської протиповітряної оборони у Подольську Московської області РФ відбили атаку безпілотника, що летів на Москву.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", — написав Собянін.

За його інформацією, на місці працюють фахівці екстрених служб.

Російські Telegram-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, російська ППО збиває "український" дрон.

За даними російського Міноборони, окрім збитого безпілотника у Московській області, начебто був перехоплений дрон у Ленінградській області РФ приблизно в 1.30 ночі.

Що відомо про атаки безпілотників на Москву

У ніч проти 1 серпня 2023 року в Москві та області прогриміли вибухи. В одну із веж ділового центру "Москва-Сіті" влучив безпілотник. У Держдепі заявили, що США не заохочують завдання ударів за межами України та не допомагають їх здійснювати, проте залишають за Україною право самостійно вирішувати, "як саме вести цю війну". У Євросоюзі заявили, що заяви Кремля не викликають довіри.

Згодом, 6 серпня 2023 року, міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що російські ППО збили безпілотник на підльоті до міста. Міноборони РФ додали, що російські ЗС нібито зірвали спробу Києва атакувати цілі на території Московської області. У відомстві додали, що жертв і руйнувань немає.

Тоді ж у московському аеропорту "Внуково" через загрозу атаки безпілотників були затримані низка рейсів на виліт та приліт. Деякі літаки також були перенаправлені в інші аеропорти.

У ніч проти 9 серпня 2023 року Москву знову намагалися атакувати два дрони. За словами Собяніна, їх збили на околицях міста.

22 серпня 2023 року, Москву також атакували безпілотники. Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, збили два ударні дрони у Підмосков'ї. Це підтвердили й у Міноборони РФ. Там повідомили, що вночі над Московською областю та Брянщиною знищили безпілотники.

23 серпня 2023 року відбулася атака безпілотників на Москву. За даними Міноборони Росії, два безпілотники збила ППО, третій поцілив у будівлю комплексу Москва-Сіті.

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