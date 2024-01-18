Байден після зустрічі з конгресменами зробив заяву щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу, щоб обговорити нагальну потребу виділення допомоги Україні.

Про це йдеться у заяві американського президента, опублікованій на сайті Білого дому.

Під час зустрічі Байден підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, зокрема — протиповітряну оборону та артилерію, щоб захистити себе від жорстокого вторгнення Росії.

"Президент обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, США та світу. Він чітко сказав: тривала бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку США, Альянс НАТО та решту вільного світу", — йдеться у повідомленні.

Байден закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США.

Щодо питання кордону, Байден дав зрозуміти, що потрібно діяти в цьому питанні. Він сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті.

Президент США закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити повну додаткову програму з національної безпеки.

Раніше Politico заявило, що президент США Джо Байден планує у середу, 17 січня, зустрітися у Білому домі з лідерами американського Конгресу, аби провести перемовини щодо надання допомоги Україні.

Перед зустріччю із президентом США лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що американські конгресмени наближаються до згоди щодо надання великого фінансового пакета допомоги Україні.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.