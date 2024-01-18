У Сенаті США заявили про прогрес у питанні фінансової підтримки України

Американські конгресмени наближаються до згоди щодо надання великого фінансового пакета допомоги Україні.

З такою заявою виступив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, пише The Wall Street Journal.

"Ми знаходимося ближче, ніж будь-коли. ... Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я вважаю, що шанси досягти цього в Сенаті вищі, ніж шанси на те, щоб не досягти цього", — сказав Шумер щодо питання фінансової допомоги Києву.

Він також висловив сподівання, що переговори йдуть "у правильному напрямку".

"Україна вже страждає від нестачі озброєнь. І якщо Україна зазнає поразки, то ми страждатимемо від наслідків протягом не місяців, а років. ... На кону стоїть безпека нашої країни, виживання наших друзів в Україні, безпека наших друзів в Ізраїлі, доставка гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та власне майбутнє демократії", — наголосив Шумер перед зустріччю із президентом США Джо Байденом.

Як пише CBS News, у центрі уваги зустрічі Байдена та конгресменів буде Україна і питання важливості фінансової підтримки Києва. Зазначається, що під час зустрічі можуть виникнути питання, пов'язані з кордоном, але мета цієї зустрічі саме Україна.

"Це те, що президент насправді хоче викласти: і терміновість продовжувати підтримувати Україну, і чому це потрібно зараз, і як це впливає на нашу національну безпеку", – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше Politico заявило, що президент США Джо Байден планує у середу, 17 січня, зустрітися у Білому домі з лідерами американського Конгресу, аби провести перемовини щодо надання допомоги Україні.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.