Франція виготовить для України 78 артустановок Caesar — Міноборони

Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.

Про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

Зазначається, що САУ Caesar є "флагманом французької артилерії". Має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько 6 пострілів за хвилину.

Безконтактні детонатори для САУ Caesar дають можливість підривати снаряди в повітрі, до безпосереднього контакту з ціллю або якою-небудь поверхнею. Артустановка може рухатися зі швидкістю 80 км/год по дорозі та 50 км/год бездоріжжям.

"Тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки", – зауважив Себастьян Лекорню, додавши, що Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів в озброєння.

"Вона щойно придбала шість установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу", — додав міністр.

Також Себастьян Лекорню анонсував до Франції 18 січня візит свого українського колеги Рустема Умерова і повідомив про заплановане спільне відвідування заводу Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar.

Що відомо про передачу Україні САУ Caesar

Франція 22 квітня 2022 року вирішила надати Україні САУ Caesar калібром 155-мм. Мовилося про передачу 12 гаубиць із запасів французької армії.

Згодом міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна оголосив, що уряд продовжить постачання Україні 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Caesar.

19 січня 2023 року стало відомо, що Данія готова передати Україні 19 Caesar. Надання гаубиць супроводжувався навчальним пакетом для українців.

Caesar — французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Військова допомога Франції для України

13 листопада міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що країна припинить постачання Україні озброєнь зі своїх арсеналів, для того, щоб Київ почав закуповувати зброю у французьких виробників коштом спеціально виділених на це грошей.

7 листопада очільник Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що уряд країни додатково виділить 200 мільйонів євро до фонду підтримки, щоб українська армія могла продовжити закупівлю французької техніки.

За даними Franceinfo, очікується, що бюджет Міністерства оборони Франції збільшиться на 3,3 мільярда євро у 2024 році (+7,5%) і досягне 47,2 мільярда євро, відповідно до того, що передбачено новим законом про військове програмування на 2024 рік.

Наприкінці листопада у Київ завітав інженер-генерал з озброєння Франції Жан-Франсуа Док і заявив, що його країна продовжить надавати військову допомогу Україні у 2024 році.