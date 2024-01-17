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Атака РФ на Харків та Одесу, танки для України та Угорщина без голосу в Європарламенті: головні новини ранку 17 січня
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Атака РФ на Харків та Одесу, танки для України та Угорщина без голосу в Європарламенті: головні новини ранку 17 січня

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Удар по Харкову 16 січня
Наслідку російського удару по Харкову ввечері 16 січня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Російські війська ракетами атакували середмістя Харкова та дронами обстріляли Одесу, Данія та Нідерланди готують поставки танків для України, вибухи в Росії та Угорщину хочуть позбавити голосу в Європарламенті — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 17 січня.

Росія ракетами атакувала середмістя Харкова

Росіяни завдали ударів по середмістю Харкова двома ракетами, попередньо ракетами С-300. Станом на 07:00 17 січня відомо про 17 постраждалих. Дві жінки перебувають у тяжкому стані, ще 12 людей також госпіталізовані та перебувають у лікарні в середньому та легкому станах, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Три людини від госпіталізації відмовилися.

Російські війська влучили у проїжджу частину та у житловий триповерховий будинок, повідомив Суспільному керівник поліції області Тимошко.

Атака російських безпілотників на Одещину

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За даними ОВА, є декілька влучань уламків збитих безпілотників в одному з районів міста. У багатоквартирному будинку спалахнула пожежа, є поранені.

Внаслідок атаки РФ в Одесі зафіксували декілька влучань уламків збитих дронів в об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив Суспільному заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. В одному з 5-поверхових будинків сталася пожежа на останньому поверсі. З будівлі евакуювали 130 людей.

Під час нічної атаки на Одещині на підльоті до узбережжя збили 11 дронів, повідомили в Силах оборони півдня.

Данія та Нідерланди готують поставки танків для України

Данія та Нідерланди готуються спільно поставити перші два з 14 танків Leopard 2A4 для української армії. Спочатку вони пройшли капітальний ремонт німецького виробника Rheinmetall, повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Як зазначає відомство, дві країни замовили броню минулого року. Тепер бойові танки поїдуть до Польщі, щоб навчати українських військових.

Контекст: Міноборони України у жовтні 2023 року прийняло на озброєння для українських військових танки німецького виробництва Leopard трьох модифікацій — 1А5, 2А5 та 2А6. Згодо у Польщі відкрили центр ремонту Leopard та інших моделей, партія танків прибула до Глівіце у грудні 2023 року.

Нічна атака на російський Бєлгород

У Бєлгородській області спрацювала протиповітряна оборона. В регіоні збили сім ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха", шість безпілотників та чотири реактивні снаряди RM-70 "Вампір", заявили в Міноборони РФ. За ніч повідомляли про дві атаки.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородському районі є пошкодження в житловому секторі: пошкоджені житлові будинки, покрівля, сталося займання господарської споруди.

Європарламент хоче позбавити Угорщину права голосу

У четвер, 18 січня, Європейський парламент хоче ухвалити резолюцію, яка позбавить Угорщину права голосу щодо ухвалення подальших рішень, зокрема, допомоги Україні.

Двома ключовими пунктами у цій резолюціє є:

1. Заклик до Європейської Ради розпочати процес позбавлення Угорщини прав голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС.

2. Початок парламентського розслідування для визначення законності рішення Комісії розморозити угорські кошти, з для початку розгляду в Суді ЄС.

Контекст: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від Євросоюзу. Часто Угорщина виступає проти запровадження європейських санкцій проти Росії.

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