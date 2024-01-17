Європарламент 18 січня розгляне резолюцію, аби позбавити Угорщину права голосу

У четвер, 18 січня, Європейський парламент хоче ухвалити резолюцію, яка позбавить Угорщину права голосу щодо ухвалення подальших рішень, зокрема, допомоги Україні.

Про це пише Euractiv.

Напередодні саміту ЄС щодо підтримки України, Єврокомісія виділила Угорщині 10 мільярдів євро, сподіваючись, що премʼєр-міністр Віктор Орбана розблокує початок переговорів про вступ України в ЄС.

Хоч це позитивно вплинуло на рішення і в Брюсселі ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС проте, воно швидко викликало обурення: законодавці ЄС звинуватили Комісію в тому, що вона піддалася "шантажу" Угорщини.

Євродепутати 18 січня ухвалять резолюцію, де двома ключовими пунктами є:

1. Заклик до Європейської Ради розпочати процес позбавлення Угорщини прав голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС.

2. Початок парламентського розслідування для визначення законності рішення Комісії розморозити угорські кошти, з для початку розгляду в Суді ЄС.

"Ми посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", – сказав один з учасників переговорів щодо резолюції, євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.

Парламент сподівається надіслати попередження Комісії напередодні саміту ЄС 2 лютого та не дати виконавчій владі розморозити подальші кошти Угорщини в обмін на підтримку Орбана щодо подальшої фінансової допомоги для оборонних зусиль України.

Політика Угорщини щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від Євросоюзу. Про це він повідомив на платформі Х після першого дня саміту ЄС у Брюсселі.

Після того, як Угорщина зірвала угоду Європейського Союзу про виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС, лідери ЄС вирішили повернутися до обговорення цього питання в січні, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС. Відповідне рішення було погоджене у Брюсселі під час саміту Євросоюзу. До цього Віктор Орбан казав, що Угорщина не підтримує Україну зі вступом ві ЄС і під час засідання покинув засідання.

Часто Угорщина виступає проти запровадження європейських санкцій проти Росії.