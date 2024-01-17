Німецька опозиція винесе на голосування в Бундестаг ракети Taurus в Україну

Основні опозиційні партії Німеччини винесуть на голосування в Бундестазі питання щодо передачі Україні ракет Taurus 17 січня.

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство NTV.

Україна з травня 2023 року лобіювала зброю німецького виробництва, яка має радіус дії до 500 кілометрів. Канцлер Олаф Шольц відмовився передавати ракети, побоюючись ескалації з Росією.

Один з опозиціонерів Фрідріх Мерц оголосив, що його партія 17 січня внесе в Бундестаг резолюцію, яка виносить на голосування питання про поставки Taurus.

"Ми вважаємо, що ситуація в Україні стає все більш критичною»", — сказав Мерц.

Він додав, що українські сили наразі "немає перспектив" стримувати російські війська, і що крилаті ракети Таурус можуть суттєво змінити ситуацію. Він також закликав нардепів проголосувати за це питання, які підтримують поставку в Україну зброї далекого радіусу дії.

Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук в інтервʼю німецькому виданню BILD 7 січня заявив, що Шольц має схвалити передачу Києву ракет Taurus. Його коментарі відбулися після серії масованих російських повітряних атак по цивільних цілях в Україні.