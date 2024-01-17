Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За даними ОВА, є декілька влучань уламків збитих безпілотників в одному з районів міста. У багатоквартирному будинку спалахнула пожежа, є поранені.

Житловий будинок в Одесі, в якому сталася пожежа внаслідок атаки дронів. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок атаки РФ в Одесі зафіксували декілька влучань уламків збитих дронів в об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив Суспільному заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. В одному з 5-поверхових будинків сталася пожежа. З будівлі евакуювали 130 людей.

Пожежа у будинку в Одесі внаслідок дронової атаки по місту. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

На місці влучання уламків збитих дронів працюють співробітники ДСНС. Фото: Суспільне Одеса

У будинках поруч з місцем влучання уламків дронів в Одесі вибило вікна. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Будинок в Одесі, пошкоджений під час російської атаки 17 січня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Станом на 3:20 відомо про трьох поранених: Це дві жінки та чоловік. Медики на місці надавали їм допомогу.

У поруч розташованих будинках та будівлях вибило скло, вибуховою хвилею пошкодило віконні рами, двері, рекламні вивіски. Поруч утворилась вирва, біля неї працювали вибухотехніки.

Вирва посеред міста внаслідок атаки по Одесі 17 січня 2024 року. Фото: Одеська міська рада

У павільйоні, де продавали квіти, вибуховою хвилею вибило скло. Одеса. 17 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Тротуар біля павільйону усіяний уламками скла. Одеса. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Без вікон через атаку також залишився м'ясний магазин. Одеса, 17 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

А аптека — з пошкодженою вивіскою. Одеса. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Спалена вщент автівка після дронової атаки по місту, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Вирва у подвірʼї біля будинку, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Уламки, що утворились внаслідок атаки по Одесі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

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