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Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
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Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі

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Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За даними ОВА, є декілька влучань уламків збитих безпілотників в одному з районів міста. У багатоквартирному будинку спалахнула пожежа, є поранені.

Атака дронів по Одесі 17 січня 2024
Житловий будинок в Одесі, в якому сталася пожежа внаслідок атаки дронів. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок атаки РФ в Одесі зафіксували декілька влучань уламків збитих дронів в об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив Суспільному заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. В одному з 5-поверхових будинків сталася пожежа. З будівлі евакуювали 130 людей.

Дронова атака по Одесі 17 січня
Пожежа у будинку в Одесі внаслідок дронової атаки по місту. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Обстріл Одеси 17 січня
На місці влучання уламків збитих дронів працюють співробітники ДСНС. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 17 січня
У будинках поруч з місцем влучання уламків дронів в Одесі вибило вікна. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Шахеди атакували Одесу 17 січня, наслідки
Будинок в Одесі, пошкоджений під час російської атаки 17 січня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Станом на 3:20 відомо про трьох поранених: Це дві жінки та чоловік. Медики на місці надавали їм допомогу.

У поруч розташованих будинках та будівлях вибило скло, вибуховою хвилею пошкодило віконні рами, двері, рекламні вивіски. Поруч утворилась вирва, біля неї працювали вибухотехніки.

Вирва в Одесі після атаки 17 січня
Вирва посеред міста внаслідок атаки по Одесі 17 січня 2024 року. Фото: Одеська міська рада

Атака по Одесі 17 січня наслідки
У павільйоні, де продавали квіти, вибуховою хвилею вибило скло. Одеса. 17 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Одесу атакували шахеди 17 січня
Тротуар біля павільйону усіяний уламками скла. Одеса. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Дрони атакували Одеси 17 січня
Без вікон через атаку також залишився м'ясний магазин. Одеса, 17 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки Одеси 17 січня
А аптека — з пошкодженою вивіскою. Одеса. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Такий вигляд має будинок після пожежі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Спалена вщент автівка після дронової атаки по місту, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Вирва у подвірʼї біля будинку, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Уламки, що утворились внаслідок атаки по Одесі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

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