Німеччина майже вдвоє збільшить військову допомогу Україні

Німеччина виділить на військову допомогу Україні в 2024 році понад 7 мільярдів євро, а не чотири, як планувалося раніше.

Про це стало відомо за результатами телефонної розмови канцлера ФРГ Шольца з президентом США Байденом.

Лідери Німеччини та США в розмові "відзначили необхідність подальшої фінансової, військової та гуманітарної підтримки України" в той час, як вона продовжує оборонятися від агресії РФ, розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Шольц і Байден також обговорили ситуацію на Ближньому Сході, де Ізраїль продовжує військову операцію проти бойовиків ХАМАС в Секторі Гази, а Іран завдає удари ракетами і дронами по об'єктах в Іраку, Сирії та Пакистані.

США та Німеччина лідирують за обсягами допомоги, наданої Україною з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Берлін від 24 лютого 2022 року надав Києву військову допомогу вже приблизно на 6 мільярдів євро. У тому числі Німеччина поставила Україні танки Leopard, установки ППО IRIS-T і ракети до них. Зараз в ФРН також обговорюється надання Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.