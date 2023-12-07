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Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Як минула ніч на 7 грудня
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Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Як минула ніч на 7 грудня

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Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Як минула ніч на 7 грудня
Ілюстративне фото. Фото: Олександр Саюк/Facebook

У ніч на 7 грудня російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Місто обстріляли з важкої артилерії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, минулося без загиблих і поранених. На решті території області обстрілів протягом ночі не зафіксовано.

Що відомо про атаки на Дніпропетровщину 6 грудня

  • Вдень 6 грудня війська РФ двічі вдарили по Нікополю. Застосували дрон-камікадзе та артилерію. Внаслідок обстрілів пошкоджений об’єкт інфраструктури. Загиблих та поранених немає.
  • 6 грудня військові ПК "Схід" у небі над Дніпровським районом знищили керовану авіаційну ракету.
  • У ніч на 6 грудня російські війська скерували на Дніпропетровщину безпілотники та тричі обстріляли з важкої артилерії. Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ударних БпЛА типу "шахед" у небі над Кам'янським, Дніпровським та Павлоградським районами. По Нікополю тричі за ніч били з важкої артилерії.

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