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У РФ хочуть відправити на війну проти України нелегальних мігрантів — ISW
РОСІЯФінляндіяВторгнення Росії в УкраїнуМІГРАНТИСвіт

У РФ хочуть відправити на війну проти України нелегальних мігрантів — ISW

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Фінляндія
КПП Пелкола в Іматрі, Фінляндія, 14 квітня 2023 рік. Фото: АР/Sergei Grits, File

Після невдалої спроби вербування трудових мігрантів російські чиновники намагаються направити нелегальних мігрантів, які опинилися в РФ через невдалу тактику гібридної війни Росії на кордоні з Фінляндією, для участі у війні проти України.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Російська служба ВВС повідомила 6 грудня, що російські військові намагаються завербувати мігрантів з Близького Сходу та Африки, яких російська влада масово затримувала на російсько-фінському кордоні в середині листопада після закриття російсько-фінських пунктів пропуску.

Повідомляється, що російські чиновники пропонують призупинити депортацію цих мігрантів, якщо мігранти воюють в Україні.

Один мігрант заявив, що російські чиновники негайно перекинули мігрантів, які підписали військові контракти, до російсько-українського кордону

В Інституті зазначили, що Росія штучно створила міграційну кризу на фінському кордоні як тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО та ЄС, але відповідь Фінляндії швидко призвела до провалу цих зусиль.

"Російські чиновники, схоже, намагаються врятувати певну вигоду від невдалої спроби, вербуючи мігрантів у рамках широкомасштабної криптомобілізації, націленої на мігрантів у Росії", — йдеться у звіті.

Ситуація на кордоні між Фінляндією та Росією

У вересні 2022-го міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто заявив, що Фінляндія не бажає бути "транзитною країною" і починає національні заходи щодо запобігання в'їзду в країну громадянам РФ. Фінляндія також направила лист до Європейської комісії з проханням дати спільні рекомендації всім країнам Шенгенської зони щодо скасування або анулювання віз виданих громадянам Росії. Пізніше Хаавісто повідомив, що з 30 вересня 2022 року Фінляндія закриває кордон для російських туристів із шенгенськими візами.

У квітні на тлі війни в Україні та для уникнення міграційної кризи Фінляндія розпочала будівництво першої ділянки паркану на кордоні з Росією.

А з 16 вересня країна заборонила в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії. Це зробили після роз'яснення Єврокомісії, аби уникати ухилення від санкцій ЄС.

Прикордонна служба Фінляндії ухвалила рішення з 9 листопада не пропускати російських велосипедистів на територію країни, аби запобігти в'їзду нелегальних мігрантів.

22 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія закриє всі пропускні пункти на кордоні з Росією, окрім одного, у зв'язку з надмірним потоком шукачів притулку.

Фінляндія повністю закрила кордон з Росією на період з 30 листопада до 13 грудня. Таким чином країна хоче взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії.

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