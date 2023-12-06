НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Війська РФ вдарили дронами та з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: що відомо
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Війська РФ вдарили дронами та з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: що відомо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Війська РФ вдарили дронами та з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: що відомо
Фото: Суспільне Дніпро

Вдень 6 грудня війська РФ двічі вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Застосували дрон-камікадзе та артилерію.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджений об’єкт інфраструктури. Загиблих та поранених немає.

Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині

Вдень 6 грудня у небі над Дніпровським районом працювала протиповітряна оборона. Військові ПК "Схід" знищили ракету.

У ніч на 6 грудня російські війська скерували на Дніпропетровщину безпілотники та тричі обстріляли з важкої артилерії.

Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ударних БпЛА типу "шахед" у небі над Кам'янським, Дніпровським та Павлоградським районами.

По Нікополю тричі за ніч били з важкої артилерії.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 7 грудня: хроніка
Головні новини Харкова та області 7 грудня: хроніка
Росіяни вчергове обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
Росіяни вчергове обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
Юсов про здачу зрадників у руки українського правосуддя після ліквідації Іллі Киви
Юсов: "Найбільш безпечним шляхом для зрадників є здача у руки українського правосуддя"
Іван Мовчан, Печеніги, ЗСУ
Бойовий медик з Печеніг поліг на Донеччині
На початок