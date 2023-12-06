Вдень 6 грудня війська РФ двічі вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Застосували дрон-камікадзе та артилерію.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджений об’єкт інфраструктури. Загиблих та поранених немає.
Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині
Вдень 6 грудня у небі над Дніпровським районом працювала протиповітряна оборона. Військові ПК "Схід" знищили ракету.
У ніч на 6 грудня російські війська скерували на Дніпропетровщину безпілотники та тричі обстріляли з важкої артилерії.
Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ударних БпЛА типу "шахед" у небі над Кам'янським, Дніпровським та Павлоградським районами.
По Нікополю тричі за ніч били з важкої артилерії.
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