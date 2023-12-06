У ніч на 6 грудня російські війська скерували на Дніпропетровщину безпілотники та тричі обстріляли з важкої артилерії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ударних БпЛА типу "шахед" у небі над Кам'янським, Дніпровським та Павлоградським районами.
По Нікополю тричі за ніч били з важкої артилерії. Пошкоджені чотири приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побитий й газогін. Загиблих та поранених немає.
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