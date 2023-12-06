НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Військові ПК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету в небі над Дніпровським районом
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Військові ПК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету в небі над Дніпровським районом

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військові ПК &quot;Схід&quot; знищили керовану авіаційну ракету в небі над Дніпровським районом
Ілюстративне фото: УНІАН

6 грудня військові ПК "Схід" у небі над Дніпровським районом знищили керовану авіаційну ракету.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід".

За повідомленням, знищена ракета типу Х-59.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині лунала з 16:49 та тривала понад 20 хвилин. О 17:07 у Дніпрі чули звуки вибуху, про це повідомляли кореспонденти Суспільного.

Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині

У ніч на 6 грудня російські війська скерували на Дніпропетровщину безпілотники та тричі обстріляли з важкої артилерії.

Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ударних БпЛА типу "шахед" у небі над Кам'янським, Дніпровським та Павлоградським районами.

По Нікополю тричі за ніч били з важкої артилерії.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Росіяни вчергове обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
Росіяни вчергове обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
Юсов про здачу зрадників у руки українського правосуддя після ліквідації Іллі Киви
Юсов: "Найбільш безпечним шляхом для зрадників є здача у руки українського правосуддя"
Іван Мовчан, Печеніги, ЗСУ
Бойовий медик з Печеніг поліг на Донеччині
Відкриття меморіальних дошок у Збаражі
На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом воїнам
На початок