6 грудня військові ПК "Схід" у небі над Дніпровським районом знищили керовану авіаційну ракету.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід".

За повідомленням, знищена ракета типу Х-59.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині лунала з 16:49 та тривала понад 20 хвилин. О 17:07 у Дніпрі чули звуки вибуху, про це повідомляли кореспонденти Суспільного.

Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині

У ніч на 6 грудня російські війська скерували на Дніпропетровщину безпілотники та тричі обстріляли з важкої артилерії.

Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ударних БпЛА типу "шахед" у небі над Кам'янським, Дніпровським та Павлоградським районами.

По Нікополю тричі за ніч били з важкої артилерії.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро