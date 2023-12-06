Президент Венесуели оголосив про приєднання регіону Гаяни, багатого на нафту

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 5 грудня представив по телебаченню нову офіційну карту країни з включеною територією Ессекібо — це західний регіон незалежної держави Гаяни. Раніше Мадуро відправив військовий контингент близько до меж цієї території.

Про це повідомляє видання El País.

Мадуро під час засідання Державної ради і ради оборони країни оголосив про низку заходів і майбутніх законів, спрямованих на конкретизацію володіння цією територією та її ресурсами. Президент уже скерував армію до Пуерто-Баріма, що в штаті Дельта-Амакуро, на атлантичному кордоні Венесуели, дуже близько до меж спірної території.

Як зазначає видання Ultimas Noticias, Мадуро оголосив про створення національної вищої комісії на захист Ессекібо. До складу органу увійшли представники Ради оборони, Ради федерального уряду, Ради національної безпеки, а також політичного, релігійного та академічного секторів.

Як повідомляє The Guardian, президент Венесуели наказав державним компаніям "негайно" почати розвідку та розробку родовищ нафти, газу та шахт у регіоні Ессекібо в Гаяні. Ці землі багаті на пальне.

У неділю, 3 грудня, у Венесуелі відбувся референдум про приєднання до країни частини території сусідньої Гаяни. Венесуела довгий час стверджувала, що 2/3 території Гаяни були вкрадені під час визначення кордону понад 100 років тому. Але Гаяна вважає референдум анексією.

Суспільне детальніше писало про цей референдум у матеріалі.

Територіальні претензії Венесуели до Гаяни

Гаяна — країна, що межує на північному заході з Венесуелою. В ній проживає майже 800 тисяч людей. Регіон Ессекібо — це приблизно дві третини території країни. Претензії Венесуели на нього тягнуться вже декілька століть. Аргументує це країна тим, що Ессекібо входив до її складу ще з середньовіччя.

З кінця 1880-х щодо Ессекібо проходили міжнародні арбітражі та перемовини. У 1899 році Міжнародний арбітражний суд визнав регіон Ессекібо територією Великої Британії, під управлінням якої він знаходився вже декілька десятиріч до того.

Врешті у 1966 році Гаяна оголосила незалежність. Проте Венесуела не полишила претензії на регіон Ессекібо. У 2018-му влада Гаяни звернулася до Міжнародного суду ООН з вимогою визнати Ессекібо частиною країни. Але рішення суд досі не виніс.