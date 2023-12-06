85-річного експрезидента Перу помилували

Конституційний суд Перу 5 грудня ухвалив звільнити з тюрми 85-річного експрезидента Альберто Фухіморі. Він відбував 25 років покарання за вбивство 25 перуанців "ескадроном смерті" в 1990-х роках.

Рішення суду передали журналістам Associated Press.

Суд ухвалив рішення помилувати й негайно звільнити Фухіморі з гуманітарних міркувань. Таке рішення вже виносили у 2017 році, проте пізніше його скасували під тиском Міжамериканського суду з прав людини. Відтоді його статус був предметом юридичних суперечок.

За що сидів президент Перу

У 2009 році Альберто Фухіморі, президент Перу японського походження, був засуджений до 25 років ув'язнення за звинуваченням у порушенні прав людини. Його звинуватили в тому, що він під час свого правління організував убивства 25 перуанців військовим ескадроном смерті з 1990 по 2000 рік, коли уряд боровся з комуністичними повстанцями "Сяючий шлях".

За даними антикорупційної організації Transparency International, яка має представництва у понад 110 країнах світу, Фухіморі та його прибічник, голова таємної розвідки Владимиро Монтесінос з 1990 по 2000 роки внаслідок корупції та відмивання грошей завдали економіці Перу понад 8 млрд доларів збитків. Крім того, за їхнього правління порушувалися права людини, був контроль медіа та судової системи тощо.

Фухіморі призначив державним прокурором Хосе Угаса — це щоб усунути свого опонента. Однак саме Угас зрештою домігся засудження за корупцію та хабарництво понад 1500 перуанських чиновників, а також йому вдалося притягнути до відповідальності самого Альберто Фухіморі.