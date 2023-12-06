НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
85-річного експрезидента Перу помилували
Латинська АмерикаСудПРЕЗИДЕНТПодіїСвітПолітика

85-річного експрезидента Перу помилували

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
колишній президент Перу Альберто Фухіморі звільнили
Ув'язнений експрезидент Перу Альберто Фухіморі на суді, околиці столиці Ліми, 28 червня 2016 року. Фото: AP Photo/Martin Mejia, File

Конституційний суд Перу 5 грудня ухвалив звільнити з тюрми 85-річного експрезидента Альберто Фухіморі. Він відбував 25 років покарання за вбивство 25 перуанців "ескадроном смерті" в 1990-х роках.

Рішення суду передали журналістам Associated Press.

Суд ухвалив рішення помилувати й негайно звільнити Фухіморі з гуманітарних міркувань. Таке рішення вже виносили у 2017 році, проте пізніше його скасували під тиском Міжамериканського суду з прав людини. Відтоді його статус був предметом юридичних суперечок.

За що сидів президент Перу

У 2009 році Альберто Фухіморі, президент Перу японського походження, був засуджений до 25 років ув'язнення за звинуваченням у порушенні прав людини. Його звинуватили в тому, що він під час свого правління організував убивства 25 перуанців військовим ескадроном смерті з 1990 по 2000 рік, коли уряд боровся з комуністичними повстанцями "Сяючий шлях".

За даними антикорупційної організації Transparency International, яка має представництва у понад 110 країнах світу, Фухіморі та його прибічник, голова таємної розвідки Владимиро Монтесінос з 1990 по 2000 роки внаслідок корупції та відмивання грошей завдали економіці Перу понад 8 млрд доларів збитків. Крім того, за їхнього правління порушувалися права людини, був контроль медіа та судової системи тощо.

Фухіморі призначив державним прокурором Хосе Угаса — це щоб усунути свого опонента. Однак саме Угас зрештою домігся засудження за корупцію та хабарництво понад 1500 перуанських чиновників, а також йому вдалося притягнути до відповідальності самого Альберто Фухіморі.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
85-річний президент Перу Альберто Фухіморі (у центрі)
Колишній президент Перу вийшов із в'язниці після 16 років за ґратами
Президент Венесуели оголосив про приєднання регіону Гаяни, багатого на нафту
Президент Венесуели оголосив про приєднання регіону Гаяни, багатого на нафту
У США померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро
У США померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро
Літак Cessna 172 після авіакатастрофи
У Парагваї депутат від провладної партії загинув в авіакатастрофі
На початок