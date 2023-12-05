3 грудня у Венесуелі відбувся референдум про приєднання до країни частини території сусідньої Гаяни. Чому це сталося і чи можливий початок війни між країнами — розповідає Суспільне.

Що сталося

3 грудня 2023-го у Венесуелі пройшов національний референдум, більшість питань якого стосувалися приєднання до країни частини території сусідньої Гаяни. Йдеться про багатий нафтою регіон Ессекібо.

Національна виборча рада Венесуели заявила, що 95% виборців схвалили всі питання референдуму, а "за" приєднання Ессекібо до Венесуели висловилися 10,5 мільйонів людей з 20, які мають право голосу. При цьому принцип підрахунку голосів лишився незрозумілим, а на самому голосуванні не було високої явки.

Після голосування президент Мадуро заявив, що народ країни висловився "гучно та ясно" щодо територіального питання.

Чому це сталося

Аналітики вважають, через політичні процеси в середині Венесуели. У 2019-му на президентських виборах в країні переобрався Ніколас Мадуро. Проте, ці вибори десятки країн, включно з США, назвали сфальсифікованими, в країні почалися протести, врешті у 2019-му керівником Венесуели себе оголосив лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого в статусі тимчасового президента визнала частина світу.

Дотепер Венесуелою керують і Мадуро, і Гуайдо. Першому підпорядковуються декілька міністерств і Нацбанк, а Гуайдо — парламент країни.

Протягом 2023-го влада та опозиція Венесуели намагалися домовитися про проведення виборів у 2024 році. Референдум, як зазначають експерти, є спробою Мадуро відвести фокус уваги з майбутніх виборів на територіальні суперечки. "Мадуро необхідно закутатися у прапор із передвиборчих міркувань, і, очевидно, територіальна суперечка з сусідом є ідеальним приводом", — каже аналітик Міжнародної кризової групи Філ Гансон.

На думку аналітиків, схвалення територіальних претензій на референдумі дає Мадуро можливість будь-якої миті ініціювати зіткнення на кордонах з Гаяною за участю армії. Наприклад, якщо він зрозуміє, що програє президентську кампанію. Тоді вибори в країні призупиняться через надзвичайний, або воєнний стан.

Що на це заявила влада Гаяни

Напередодні референдуму, Робер Персон — міністр закордонних справ Гаяни, назвав рівень ескалації відносин між країнами "безпрецедентним". Президент країни Ірфаан Алі відвідав прикордонний регіон, підняв прапор на горі, яка межує з Венесуелою, заявив, що регіон Ессекібо належить гаянцям і запевнив, що уряд працює над тим, щоб кордони країни "залишилися недоторканими".

Також Бразилія, яка межує, як з Венесуелою, так і з Гаяною, повідомила, що посилила військову присутність вздовж свого північного кордону.

Чи співмірні армії обох країн

Ні. У збройних силах Венесуели, за даними Military Balance, — 123 тисячі військових. Армія Гаяни — це три тисячі солдатів, шість колісних танків та 18 мінометів 120-го калібру.

Яка реакція у світі

1 грудня 2023 року Міжнародний суд ООН закликав Венесуелу утриматися від будь-яких заходів проти територіальної цілісності Гаяни. До речі, одним з питань, що влада Венесуели винесла на референдум було: чи підтримують венесуельці свій уряд в тому, що той не визнає юрисдикції цього суду.

Передісторія

Гаяна — країна, що межує на північному заході з Венесуелою. В ній проживає майже 800 тисяч людей. Регіон Ессекібо — це приблизно дві третини території країни. Претензії Венесуели на нього тягнуться вже декілька століть. Аргументує це країна тим, що Ессекібо входив до її складу ще з середньовіччя.

З кінця 1880-х щодо Ессекібо проходили міжнародні арбітражі та перемовини. У 1899 році Міжнародний арбітражний суд визнав регіон Ессекібо територією Великої Британії, під управлінням якої він знаходився вже декілька десятиріч до того.

Врешті у 1966 році Гаяна оголосила незалежність. Проте, Венесуела не полишила претензії на регіон Ессекібо. У 2018-му влада Гаяни звернулася до Міжнародного суду ООН з вимогою визнати Ессекібо частиною країни. Але рішення суд досі не виніс.