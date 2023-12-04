Військові РФ обстріляли Середину-Буду на Сумщині: двоє людей поранені

Близько 12:00 російські військові обстріляли Середину-Буду Шосткинського району на Сумщині. 72-річний та 47-річний місцеві жителі отримали поранення.
Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
Також пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад, медустанова та адмінбудівля, загорівся місцевий готель.
У прокуратурі проводять розслідування за статтею "Порушення законів і звичаїв війни" (ч.й ст. 438 КК України).
Що відомо про обстріли 6 грудня
Вночі 6 грудня армія РФ здійснила 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 17 вибухів. Обстріляли Краснопільську, Зноб-Новгородську, Есманьську, Середино-Будську та Дружбівську громади
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