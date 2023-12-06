"Слава Україні": у Києві відкрили експозицію, присвячену Олександру Мацієвському

У Києві сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України, відбулося урочисте відкриття експозиції, присвяченої Герою України Олександру Мацієвському. Військового розстріляли росіяни, коли він сказав: "Слава Україні".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Пам'ятник створив скульптор Олег Цьось. На цю роботу витратив майже два місяці. За його словами, працювати було складно. Спочатку вивчали обличчя із фотографій по паспорту, інших старих світлин та відео. Видивлялися буквально по кадрам.

"Саме важке — це погляд. Коли починаєш його виліплювати, починаєш переживати, думати", — каже Цьось.

Скульптор розповідає, що також довелося попрацювати, щоб віднайти пропорції. Адже вдягали скульптуру в особистий одяг бійця. В процесі роботи консультувався із матір'ю військового Параскою Мацієвською-Демчук.

Відкриття експозиції, присвяченої Герою України Олександру Мацієвському. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

За її словами, Олександр воював із гордістю та любов'ю до Батьківщини. Не зважаючи на втому, він був щасливим, що виконує свій обов'язок — допомагає звільняти українські землі від російських військ.

Експозицію присвячену Олександру Мацієвському розташували на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Що відомо про вбивство українського бійця

6 березня стало відомо, що російські війська розстріляли українського воїна після слів "Слава Україні", поширивши відповідне відео в мережі. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відправив відео омбудсманам з різних країн, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розпочати негайне розслідування.

Лубінець заявив, що розстріл полоненого українського військовослужбовця — це порушення Женевських конвенцій і Росія відповідатиме за кожен воєнний злочин.

Президент Зеленський прокоментував вбивство бійця, наголосивши, що "Росія убиває людей за сам факт, що вони українці, за одне тільки слово про Україну".

7 березня 30-та окрема механізована бригада імені князя Острозького повідомила, що за попередніми даними, на відео розстрілу окупантами українського військового, ймовірно, є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Згодом у 119-й бригаді тероборони поінформували, що вважають: полоненим українським бійцем, якого розстріляли росіяни, був солдат 163-го батальйону цієї бригади Олександр Мацієвський. Про це Суспільному повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 119-ї бригади Сергій Калініченко. Сина на кадрах з відео також впізнала мати.

12 березня Служба безпеки підтвердила, що українським військовим, розстріляний окупантами після сказаної фрази "Слава Україні", є снайпер чернігівської ТРО Олександр Мацієвський. Цього ж дня Президент Володимир Зеленський надав військовому звання "Герой України".

Олександр працював електромонтером в Києві. З початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов у військкомат. Навесні захищав Чернігівщину, а в грудні 2022 року брав участь у боях на сході України поблизу Соледару. 30 грудня він вийшов на завдання разом з ще чотирма військовослужбовцями, але під час бою зв'язок з ними зник.

За інформацією СБУ, Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області. Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.