У Подолах на Куп'янщині внаслідок обстрілу поранені дві жінки

Двоє жінок зазнали поранень внаслідок обстрілу села Подолів Куп'янського району 6 грудня.

Обстріл стався о 09:30, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

"Одну з постраждалих доставили до лікарні, іншій надали допомогу на місці", — сказано у повідомленні.

Також о 10:05 росіяни завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Інформацію про руйнування встановлюють повідомив Синєгубов. Внаслідок обстрілу 5 грудня на ранок у Козачій Лопані не мали світла понад 1400 абонентів.

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