Спецоперація СБУ: в Росії ліквідували Іллю Киву

Що відомо про Іллю Киву

Ілля Кива, який виїхав до Іспанії ще до початку повномасштабного російського вторгнення, перебував у Росії і відвідував ефіри провладного російського "Першого каналу".

24 лютого 2022 року – у день нападу Росії на Україну – Кива в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього", та повідомив, що українському народу "потрібне звільнення".

У березні 2022 року Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Іллі Киві. Його оголосили у міжнародний розшук. 15 березня 2022 року Верховна рада позбавила члена нині забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") Киву повноважень народного депутата.

У квітні 2022 року Кива звернувся із відкритим листом до президента РФ Путіна із проханням надати йому громадянство Росії та "політичний притулок".

Нагадаємо також, що у 2014 році був одним з керівників "Правого Сектору" та довіреною особою Дмитра Яроша на виборах президента-2014. У 2015 році він очолив Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України. У 2016 році звільнений з цієї посади.