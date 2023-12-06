Спецоперація СБУ: в Росії ліквідували Іллю Киву

В Росії у ході спецоперації СБУ ліквідували ексдепутата Верховної ради України від забороненої нині ОПЗЖ Іллю Киву. Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав Суспільному представник ГУР Андрій Юсов.
Про ліквідацію Киви Суспільному повідомили джерела в правоохоронних органах.
За інформацією від джерел, "ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви — спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї".
Тіло Киви знайшли в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району, повідомили РИА Новости в екстрених службах.
Як розповів речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини", "доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України".
“Так, можемо підтвердити, що Кива — всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму”, — сказав Юсов.
Говорячи про Киву, Юсов також сказав, що “справедливість має різні форми”.
Слідчий Комітет РФ розпочав розслідування вбивства Іллі Киви
Як повідомили у Головному слідчому управлінні Слідчого Комітету Росії, порушено кримінальну справу за фактом убивства в Одинцовському міському окрузі ексдепутата Верховної ради України.
"За попередніми даними слідства, увечері на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонево Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого - це ексдепутат Верховної Ради України — Ілля Кива", — йдеться у повідомленні.
В Слідкомі заявили, що "до розслідування кримінальної справи долучилася група з числа найдосвідченіших слідчих і криміналістів".
Наразі вони оглядають місце події, встановлюють її обставини та причетних до вбивства, відпрацьовуються різн версії.
Раніше, 13 листопада, Личаківський районний суд Львова виніс вирок екснардепу Іллі Киві за кількома статтями. Киву обвинувачували у державній зраді, публічних закликах до агресивної війни та закликах до повалення конституційного ладу, а також у використанні символіки комуністичного режиму. Колегія суддів проголосувала вирок для Іллі Киви — позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.
Що відомо про Іллю Киву
Ілля Кива, який виїхав до Іспанії ще до початку повномасштабного російського вторгнення, перебував у Росії і відвідував ефіри провладного російського "Першого каналу".
24 лютого 2022 року – у день нападу Росії на Україну – Кива в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього", та повідомив, що українському народу "потрібне звільнення".
У березні 2022 року Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Іллі Киві. Його оголосили у міжнародний розшук. 15 березня 2022 року Верховна рада позбавила члена нині забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") Киву повноважень народного депутата.
У квітні 2022 року Кива звернувся із відкритим листом до президента РФ Путіна із проханням надати йому громадянство Росії та "політичний притулок".
Нагадаємо також, що у 2014 році був одним з керівників "Правого Сектору" та довіреною особою Дмитра Яроша на виборах президента-2014. У 2015 році він очолив Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України. У 2016 році звільнений з цієї посади.