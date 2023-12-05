Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Протягом доби з технічних причин в аварійний ремонт було виведено 1 блок на тепловій електростанції. Продовжено термін ремонту ще на 2 блоках різних електростанцій, натомість 2 блоки повернулись в роботу після ремонту.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що з огляду на зниження температури повітря, рівень споживання електроенергії зростає. Також на рівень споживання впливає поступове відновлення енергопостачання споживачам в західному регіоні, які були знеструмлені через негоду.

Зокрема у Львівській області триває відновлення енергопостачання споживачів, що були знеструмлені через негоду 3 грудня. Загалом через негоду на ранок 5 грудня знеструмлено 31 населений пункт.

"Це може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію", — наголосили в "Укренерго".

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 436 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що експорт електроенергії сьогодні відсутній. Імпорт електроенергії сьогодні здійснюється в вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови, загальним обсягом 202 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 120 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Яка ситуація з відновленням енергосистеми України

Восени 2022 року Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через удари окупантів з ладу була виведена половина енергосистеми. Тоді запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди відправили генератори й іншу допомогу для відновлення електрики, а у Парижі 13 грудня відбувся перший енергетичний "Рамштайн", на якому схвалили виділення одного мільярда доларів для України на проходження зими.

Після масованих обстрілів 16 грудня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України.

У жовтні 2022 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 2023 року Україна потребуватиме ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.

25 липня Шмигаль заявив, що в Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж, пошкоджених під час масованих атак РФ.

30 липня прем'єр повідомив, що у держави є кошти на відновлення, ремонт і захист енергооб'єктів й важливо вчасно провести всі заплановані заходи.