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Фінляндія розпочне виробництво снарядів для України — міністр оборони країни
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Фінляндія розпочне виробництво снарядів для України — міністр оборони країни

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Фінляндія розпочне виробництво снарядів для України
Прапор Фінляндії. Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Фінляндія розпочинає виробництво артилерійських снарядів для України. Міністр оборони країни Антті Хякканен обіцяє відповідне рішення в якості різдвяного подарунка українцям. За його словами, невдовзі оголосять про план значного збільшення виробництва боєприпасів.

Про це міністр оборони Фінляндії заявив в інтерв'ю газеті Iltalante.

Хякканен розповів, що Фінляндія найближчими тижнями ухвалить важливе рішення щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.

“Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалене дуже скоро", — сказав міністр.

Хякканен підкреслив, що рішення, ймовірно, ухвалять ще до Різдва.

“Плани вже готові. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. У той же час, ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", — сказав міністр оборони.

За словами Хякканена, Фінляндія звернулася як до НАТО, так і до ЄС, особливо до великих європейських країн-членів, з проханням збільшити допомогу Україні у вигляді озброєнь.

“Ми розглядаємо озброєння України як фатальне питання. Головний пріоритет нашого впливу в ЄС і НАТО — підштовхнути великі країни, особливо в Європі, до збільшення виробництва озброєнь", — сказав міністр.

Міністр оборони Фінляндії сподівається, що приклад Фінляндії змусить інші країни виконати свої обіцянки щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.

“Існує дві причини для збільшення виробництва боєприпасів: підтримка України в її оборонній боротьбі та посилення власної обороноздатності європейських країн. За останні 30 років цей потенціал був надто ослаблений", — сказав Хякканен.

За його словами, Європа послабила свою пильність і обороноздатність після холодної війни. Тепер треба бути здатними підвищити власну боєздатність європейських країн: тобто запастися боєприпасами, придбати гармати, танки і так далі.

Зазначається, що вартість збільшення виробництва боєприпасів сягатиме десятків мільйонів євро. Nammo Lapua виробляє артилерійські снаряди у Фінляндії і співпрацює з Центром вибухових речовин Сил оборони.

У березні минулого року Європейський Союз пообіцяв поставити Україні загалом один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС, ймовірно, не виконає своїх обіцянок, нагадує видання.

13 листопада високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що Європейський союз має на меті передати Україні мільйон снарядів, але можливо обіцянку не вдасться виконати до кінця 2023 року. Це залежатиме від швидкості виробництва боєприпасів на заводах.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

8 березня, під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі Боррель представив три пропозиції щодо постачання боєприпасів Україні. На цій же неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС, тодішній глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібен мільйон артилерійських снарядів, на закупівлю яких знадобиться чотири мільярди євро.

14 березня Рада ЄС збільшила фінансову стелю для Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти для закупівлі зброї Україні. Йдеться 7,979 млрд євро до 2027 року, що має забезпечити покриття додаткових фінансових потреб. 15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії. Канцлер ФРН Олаф Шольц також повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

23 березня лідери країн Європейського союзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

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