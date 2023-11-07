Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергосистеми України

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

Відповідний указ №737/2023 опубліковано на сайті Офісу президента.

Документ затверджує низку заходів щодо погашення заборгованостей на ринках електроенергії та газу, розвитку та стимулюванню альтернативної енергетики, створення маневрових потужностей для об'єктів енергетики, обмеження експорту українського газу та нарощуванню імпорту з нетрадиційних для України напрямків тощо.

Зокрема у місячний термін уряду доручено прийняти рішення щодо:

знайти рішення для погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ. Йдеться про борги перед постачальником "останньої надії" та постачальниками універсальних послуг.

реконструювати теплоелектроцентралі "Нафтогазу України" з метою створення високоманеврових потужностей;

організувати гарантовані постачання вуглеводнів в Україну з Каспійського регіону;

запровадити державне стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації в територіальних громадах;

збільшити пропускну здатність потужностей газотранспортної системи України для забезпечення імпорту природного газу та його накопичення в підземних сховищах газу;

забезпечити державну підтримку національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування;

запровадити мобільну генерацію для забезпечення збільшення маневрових потужностей та покриття аварійної потреби в електропостачанні в окремих енерговузлах та районах.

У двомісячний термін уряду доручено винести на розгляд Верховної ради законопроекти:

щодо стимулювання виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива;

щодо запровадження кримінальної відповідальності за несанкціонований відбір газу операторами газорозподільних систем та промисловими споживачами.

У шестимісячний термін уряду доручено:

скасувати на час дії воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення для великих спалювальних установок та обладнання, що забезпечує резервне енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, значень гранично допустимих викидів;

перенести строки виконання заходів Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок;

встановити у 2024 році нульовий обсяг квоти експорту газу природного українського походження;

затвердити план заходів для підтримки термомодернізації будівель;

затвердити план заходів для енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової енергії;

затвердити план заходів для енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення;

затвердити план заходів для розширення державної цільової підтримки національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування, діяльність яких спрямована на імпортозаміщення;

забезпечити у двомісячний строк розміщення газових генераторів електричної енергії на об’єктах газотранспортної системи;

вжити до 31 грудня 2024 року заходів щодо реалізації проєктів виробництва біометану з метою підтримки сталого проходження опалювальних сезонів.

У шестимісячний термін Міністерству енергетики України доручено:

опрацювати питання щодо зменшення обсягів споживання природного газу тепловими електростанціями й теплоелектроцентралями та визначити заходи стимулювання альтернативних видів палива, мазуту;

вжити заходів щодо зниження взаємної заборгованості на ринку електричної енергії;

опрацювати питання погашення заборгованості з різниці у тарифах та компенсації учасникам ринку природного газу та ринку електричної енергії витрат, пов’язаних із виконанням покладених на них спеціальних обов’язків;

затвердити перелік типових схем та способів альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах.

У місячний термін Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України доручено:

розробити та подати на розгляд уряду рішення щодо врегулювання погашення заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, яка не пов’язана з утворенням заборгованості за природний газ через різницю в тарифах на теплову енергію.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рекомендовано:

опрацювати питання щодо забезпечення економічних умов для залучення імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року;

разом з місцевими владами визначити джерела фінансування для обладнання альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКРЗІ):

внести зміни до ліцензійних умов провадження діяльності операторів зв’язку з метою забезпечення резервним/автономним живленням об’єктів зв’язку, що забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування у місячний термін:

проаналізувати потенціал для максимального збільшення використання та виробництва (видобутку) альтернативних видів палива;

знайти можливості для залучення ресурсів територіальних громад до подолання кризових ситуацій в енергетичній сфері;

забезпечити під’єднання об’єктів критичної інфраструктури до схем резервного енергозабезпечення;

ухвалити програми встановлення автономних систем освітлення пішохідних переходів та енергозабезпечення світлофорів;

здійснити оцінку енергетичного потенціалу місцевих водних ресурсів для створення об’єктів альтернативної генерації з розподіленою структурою, зокрема ресурсів річок Тиса, Тересва та Дністер.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексі Данілова. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться в документі.

Яка ситуація з відновленням енергосистеми України

Восени 2022 року Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через удари окупантів з ладу була виведена половина енергосистеми. Тоді запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди відправили генератори й іншу допомогу для відновлення електрики, а у Парижі 13 грудня відбувся перший енергетичний "Рамштайн", на якому схвалили виділення одного мільярда доларів для України на проходження зими.

Після масованих обстрілів 16 грудня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України.

У жовтні 2022 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 2023 року Україна потребуватиме ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.

25 липня Шмигаль заявив, що в Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж, пошкоджених під час масованих атак РФ.

30 липня прем'єр повідомив, що у держави є кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики й важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він наголосив, що до початку опалювального сезону перед Міненерго стоїть чітке завдання — додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, впродовж листопада-грудня, — додати в систему ще 1,2 ГВт. Ідуть ремонти та захист енергооб'єктів.