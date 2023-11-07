НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Міненерго й американська асоціація підписали меморандум про розвиток водневої енергетики в Україні
ЕНЕРГЕТИКАЕКОЛОГІЯЕнергосистемаПодіїПолітикаЕкономіка

Міненерго й американська асоціація підписали меморандум про розвиток водневої енергетики в Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міністр енергетики Герман Галущенко і президент FCHEA Франк Волак
Міністр енергетики Герман Галущенко і президент FCHEA Франк Волак підписують меморандум, Вашингтон, 6 листопада 2023 року, фото: Міненерго

Міністерство енергетики України та Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США уклали меморандум щодо створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Договір підписали у Вашингтоні міністр енергетики Герман Галущенко і президент FCHEA Франк Волак.

"Розвиток водневої галузі визначений одним з пріоритетних в Енергетичній стратегії України до 2050 року. І підписання цього меморандуму відкриває перед нами додаткові можливості у досягненні поставлених цілей", — зазначив Герман Галущенко.

Зазначається, що американські партнери висловили готовність ділитися досягненнями у водневих технологіях і взяти на стажування 10 українських експертів.

Серед напрямів партнерства, передбаченими у меморандумі, — обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики й знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань.

Також передбачається співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів і стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Енергетики заживили насосну станцію у Великій Комишувасі — &quot;Харківобленерго&quot;
Енергетики заживили насосну станцію у Великій Комишувасі — "Харківобленерго"
Енергопостачання є у трьох населених пунктах: з Очеретинської громади на Донеччині за тиждень евакуювали 150 жителів
Енергопостачання є у трьох населених пунктах: з Очеретинської громади на Донеччині за тиждень евакуювали 150 жителів
Опалювальний сезон почався в усіх громадах Київщини
На Київщині запустили в роботу понад 1300 котелень. Скільки об'єктів підключили до тепла
Обладнав енергонезалежну оселю: інженер з Дніпропетровщини тестує альтернативні джерела енергії
Обладнав енергонезалежну оселю: інженер з Дніпропетровщини тестує альтернативні джерела енергії
На початок