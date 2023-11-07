Міністерство енергетики України та Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США уклали меморандум щодо створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Договір підписали у Вашингтоні міністр енергетики Герман Галущенко і президент FCHEA Франк Волак.

"Розвиток водневої галузі визначений одним з пріоритетних в Енергетичній стратегії України до 2050 року. І підписання цього меморандуму відкриває перед нами додаткові можливості у досягненні поставлених цілей", — зазначив Герман Галущенко.

Зазначається, що американські партнери висловили готовність ділитися досягненнями у водневих технологіях і взяти на стажування 10 українських експертів.

Серед напрямів партнерства, передбаченими у меморандумі, — обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики й знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань.

Також передбачається співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів і стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.