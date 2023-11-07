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Зеленський увів нового командувача ССО до складу Ставки головнокомандувача
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Зеленський увів нового командувача ССО до складу Ставки головнокомандувача

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Зеленський своїм указом змінив склад Ставки головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового очільника Сил спецоперацій — Сергія Лупанчука.

Відповідний указ №736/2023 з'явився на сайті Офісу президента.

Про зміни у складі Ставки був підписаний 7 листопада і набуває чинності з цієї ж дати. Сергій Костянтинович Лупанчук увійде до складу Ставки замість попереднього керівника Сил спеціальних операцій (ССО) — генерал-майора Віктора Хоренка. Останнього, відповідно до указу президента, вивели зі складу Ставки.

Що відомо про звільнення Хоренка з ССО

3 листопада президент Володимир Зеленський указом №727/2023 звільнив Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Хоренко служив на чолі ССО з 25 липня 2022 року після Григорія Галагана.

У відеозверненні глава держави поінформував, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МО.

Того ж дня Зеленський призначив Лупанчука новим очільником ССО і сказав, що той може додати підрозділу більшої потужності.

4 листопада міністр оборони Рустем Умєров сказав, що це за його поданням Хоренка звільнили з посади.

Віктор Хоренко – військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни. За словами народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, раніше Хоренко командував спецрезервом ГУР.

Сили спецоперацій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. Вони виконують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

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