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Миколаївця Олександра Абраменка обрано першим віцепрезидентом Федерації лижного спорту України
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Миколаївця Олександра Абраменка обрано першим віцепрезидентом Федерації лижного спорту України

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Миколаївця Олександра Абраменка обрано першим віцепрезидентом Федерації лижного спорту України
Олександр Абраменко. Фото: Національний олімпійський комітет

Під час засідання звітно-виборчого комітету Федерації лижного спорту України олімпійця з Миколаївщини Олександра Абраменка обрали першим віцепрезидентом.

Про це повідомляється на сайті Федерації лижного спорту України.

Вибори Олександра Абраменка на посаду першого віцепрезидента та призначення інших керівників структури відбувалися другого листопада у Києві. Під час заходу переобрали також 25 членів Президії. У конференції взяли участь 38 делегатів із 16 областей України.

Миколаївця Олександра Абраменка обрано першим віцепрезидентом Федерації лижного спорту України
Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Ілюстративне фото: УНІАН

Що відомо про Олександра Абраменка

  • Український фристайліст Олександр Абраменко ― олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 у лижній акробатиці. Ігри у Пекіні для нього п'яті у кар'єрі. Спортсмен вісім разів виступав на чемпіонатах світу з лижної акробатики. У 2019 році він став срібним призером турніру.
  • У сезоні 2021/22 Абраменко двічі ставав бронзовим призером етапу Кубка світу у фінській Руці у командній лижній акробатиці.
  • Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко виборов срібну нагороду з лижної акробатики в Олімпійських іграх-2022, які тривали у Пекіні. У Миколаєві організували фан-зону з нагоди виступу спортсмена.
  • Фристайліст Олександр Абраменко відреагував на заяву Олімпійського комітету про можливий допуск російських спортсменів до змагань. Спортсмен закликав не допустити представників Росії та Білорусі до Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі.

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