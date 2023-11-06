Під час засідання звітно-виборчого комітету Федерації лижного спорту України олімпійця з Миколаївщини Олександра Абраменка обрали першим віцепрезидентом.

Про це повідомляється на сайті Федерації лижного спорту України.

Вибори Олександра Абраменка на посаду першого віцепрезидента та призначення інших керівників структури відбувалися другого листопада у Києві. Під час заходу переобрали також 25 членів Президії. У конференції взяли участь 38 делегатів із 16 областей України.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Ілюстративне фото: УНІАН

Що відомо про Олександра Абраменка

Український фристайліст Олександр Абраменко ― олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 у лижній акробатиці. Ігри у Пекіні для нього п'яті у кар'єрі. Спортсмен вісім разів виступав на чемпіонатах світу з лижної акробатики. У 2019 році він став срібним призером турніру.

У сезоні 2021/22 Абраменко двічі ставав бронзовим призером етапу Кубка світу у фінській Руці у командній лижній акробатиці.

Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко виборов срібну нагороду з лижної акробатики в Олімпійських іграх-2022, які тривали у Пекіні. У Миколаєві організували фан-зону з нагоди виступу спортсмена .

Фристайліст Олександр Абраменко відреагував на заяву Олімпійського комітету про можливий допуск російських спортсменів до змагань. Спортсмен закликав не допустити представників Росії та Білорусі до Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.