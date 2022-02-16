Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко виборов срібну нагороду з лижної акробатики в Олімпійських іграх-2022, які тривають у Пекіні. У Миколаєві організували фан-зону з нагоди виступу спортсмена.

Про це кореспондентам Суспільного розповів перший заступник голови регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області Вадим Кучмій.

У концерт-холі "Юність" прийшли діти та дорослі, аби подивитись на фінальні змагання з лижної акробатики в Олімпійських іграх.

Спостерігав за стрибками фристайліста Олександра Абраменка 11-річний Артем Тульчевський. Хлопець з вересня займається лижною акробатикою в Миколаєві. Розповідає про відчуття від виступу Олександра Абраменка на Олімпіаді.

"Хвилююсь за нього, тому що це гордість України, тим паче нашого міста", — сказав Артем Тульчевський.

У першому фіналі Олександр Абраменко виконав стрибок, за який він отримав 123.53 бала і завдяки йому потрапив у шістку найкращих. У другому фіналі за медалі спортсмен виконав стрибок, який судді оцінили на 116,6 бала. Цей результат допоміг Олександру посісти друге місце.

Відвідав фан-зону і учасник Олімпійських ігор 2006 року в Турині, миколаївський фристайліст Ігор Ішутко. Говорить, що у Абраменка результат вийшов чудовим.

"Не було в Олімпіаді, у фристайлі, такого випадку, що людина двічі посідає перше місце. Рідко було, щоб двічі поспіль у призах в Олімпіаді. Це якраз той випадок. Тому це історія. Не з падінням, але стрибок не найкращий, скажімо так, 116 балів для другого місця, але це дозволяє вийти у призи. Це дуже добрий результат", — сказав Ігор Ішутко.

Організатором фан-зони є регіональне відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області. За словами першого заступника голови регіонального відділення Вадима Кучмія, відвідали фан-зону майже сто людей.

Батьки срібного призера Олімпійських ігор у Пекіні Володимир та Ірина Абраменки спостерігали за змаганнями сина вдома. Розповідають про враження від здобутої медалі Олександра.

"У першу чергу він повторив той успіх, нехай у Кореї буде золото, а зараз срібло. Воно не менше важить, ніж це було б золото. Саша доказав, що це невипадковість була, як багато хто намагався трактувати. На сьогоднішній момент у Китаї він другий", — сказав Володимир Абраменко.

"У мене гордість, що це моя дитина, що це мій син, що він може так сконцентруватись, що його якості характеру дозволяють йому володіти власними емоціями. Це дуже дорого коштує", — розповіла Ірина Абраменко.

Що відомо

На змаганнях з лижної акробатики 16 лютого 2022 року олімпійським чемпіоном став китаєць Ці Гуанпу, який отримав від суддів 129 балів, бронзу виборов представник олімпійського комітету Росії Ілля Буров з результатом 114, 93 бали. Олександр Абраменко здобув першу медаль України на Зимовій Олімпіаді-2022. Відбулося це у 12-й змагальний день у Пекіні.

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