США закликали Сербію відвести війська від кордону Косова

Білий дім попередив, що Сербія розгорнув танки та артилерію біля кордону після смертоносних зіткнень на півночі Косово минулого тижня. Тим часом НАТО заявило, що посилює свої миротворчі сили в Косово.

Про це пише BBC.

В останні місяці зростає напруженість між етнічними сербськими меншинами Косово та більшістю албанських громад. У відповідь на "поточну ситуацію" Велика Британія заявила, що надсилає туди війська, щоб приєднатися до миротворців НАТО.

Військовий альянс заявив, що готовий збільшити свої сили після протистояння в монастирі на півночі минулої неділі, під час якого загинули чотири людини.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав "велике військове розгортання" складних танків і артилерії "дуже дестабілізуючим подією".

"Це викликає занепокоєння. Це не схоже на просто групу хлопців, які зібралися, щоб зробити це. Ми закликаємо Сербію відвести ці сили від кордону", — сказав Кірбі.

Він додав, що державний секретар США Ентоні Блінкен зателефонував президенту Сербії Александру Вучичу, щоб закликати до "негайної деескалації та повернення до діалогу".

Вучич прямо не заперечував нещодавнє нарощування військ, але відкидав заяви про те, що сили його країни були в бойовій готовності.

Про сутички поблизу монастиря у Косові

Вдень 24 вересня, на півночі частково визнаного Косова у селі Баньска сталася сутичка між озброєними людьми та правоохоронцями. Понад 30 людей зі зброєю були оточені поліцейськими.

У ніч перед цим у населеному пункті стався напад на поліцейських. Тоді загинув один косовський поліціянт, ще один отримав поранення, повідомив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті. За даними влади, збройний напад на патруль стався тоді, коли він наближався до заблокованої дороги біля кордону з Сербією.

Що відомо про кризу у Косові

31 липня 2022 року президент Сербії Александар Вучич у зверненні до населення заявив, що косовська поліція почне військову операцію проти сербів. У серпні Вучич сказав, що готовий захистити сербів, які мешкають на території частково визнаного Косова, якщо НАТО не втрутиться у можливий конфлікт.

До цього влада Приштини оголосила, що з 1 серпня 2022 року починається видача спеціальних документів при в'їзді в Косово, а сербські документи вважатимуться недійсними.

Голова МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Белград не визнає рішення Косова. За словами міністра, косовська влада "буквально готує пекло найближчими днями" для сербів, які там живуть. 27 серпня 2022-го Сербія та частково визнане Косово домовилися про взаємну перереєстрацію документів.

Водночас у ніч на 1 листопада поліція Косово винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово. Цього ж дня Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні.

2 листопада повідомлялось, що війська Сербії були приведені в стан підвищеної боєготовності у зв’язку з конфліктною ситуацією у Косово на тлі вимог республіки щодо переоформлення документів.

22 листопада стало відомо, що Косово відклало плани штрафувати водіїв, які відмовляються здати старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією, ще на 48 годин.

24 листопада керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Сербія та частково визнане Косово уклали угоду щодо використання сербських автомобільних номерних знаків на косовській території.

26 грудня Александар Вучич запровадив найвищий стан бойової готовності в Збройних силах Сербії на кордоні з Косовим. 28 грудня Косово закрило найбільший пункт пропуску на кордоні з Сербією. 29 грудня Вучич скасував запроваджений стан підвищеної бойової готовності.

19 березня 2023 року частково визнане Косове і Сербія узгодили перші кроки на шляху до нормалізації політичних взаємин між країнами.