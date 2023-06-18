Війська РФ наступають на 4 напрямках, Сили оборони завдали 20 ударів по позиціях росіян — Генштаб

Війська РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Сли оборони завдали 20 ударів по позиціях росіян, знищили два склади боєприпасів, а також збили гелікоптер.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках війська РФ протягом доби завдали авіаударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області.

З мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Привілля, Будівельне, Білокопитове, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Катеринівка, Ободи, Писарівка, Запсілля, Степне, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни проводили наступи у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаудару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку війська РФ проводили наступи у напрямку Спірного, успіху не мали. Завдали авіаударів по населених пунктах Білогорівка Луганської області та Озерне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили безуспішні наступи у напрямку Оріхово-Василівки. Завдали авіаударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від російських артобстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські військові завдали авіаудару біля Авдіївки. З артилерії обстріляли районіви населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі атаки в районі Мар’їнки. Там же росіяни завдали авіаудару і з артилерії обстріляли населені пункти Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку війська РФ наступали у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаударів в районах Благодатного, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області.

Обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ продовжує оборонятися. Росіяни завдали авіаударів в районах Макарівки Донецької області; Левадного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області та Козацького на Херсонщині. З артилерії обстріляли населені пункти Времівка, Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпілське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового РФ та уразила 1 зенітно-ракетний комплекс росіян. Також Сили оборони знищили російський гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу Shahed та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки росіян та 2 склади боєприпасів.