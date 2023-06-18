19 червня — 481 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Велика Британія схвалила законодавство, яке дозволить зберігати санкції проти Росії, доки та не виплатить Україні компенсацію. Також британський уряд запроваджує механізм для передачі заморожених російських активів на відновлення України.
- Сили оборони звільнили село П'ятихатки у Василівському районі на Запоріжжі. Загалом за два тижні наступальних дій вдалося звільнити вісім населених пунктів на сході та півдні.
- Росія "поки що" відмовила ООН в доступі та доставці гуманітарної допомоги в окуповані райони Херсонщини, які постраждали від затоплення через підрив Каховської ГЕС.
- Протягом дня війська РФ здійснили 33 обстріли прикордоння Сумщини: окрім двох загиблих у Білопіллі, ще дві жінки отримали поранення у Великописарівській громаді.
- Велика Британія розширить свою програму кібербезпеки в Україні та виділить 16 мільйонів фунтів стерлінгів для захисту від кібератак на критичну інфраструктуру країни, йдеться на сайті британського уряду.
- За даними МВС, станом на вечір 18 червня внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС загинули 17 людей. 13 загинули внаслідок утоплення, ще четверо — під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину. Затопленими залишаються 876 будинків.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 481 дня війни. Нову хроніку 482 дня війни — читайте тут.
Україна шукає 40 млрд доларів для переходу до "зелених" технологій у металургії
Про це в інтерв’ю Reuters заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
За словами посадовця, у межах так званого "Зеленого плану Маршалла" для відновлення зруйнованої в результаті російської агресії економіки та, зокрема, для розвитку екологічно чистої металургії, Україна намагатиметься добитися виділення 40 мільярдів доларів.
"Якщо необхідна перебудова, то логічно здійснювати її з використанням сучасних "зелених" технологій. У нашому уявленні вона полягає в тому, щоб налагодити в Україні виробництво екологічно чистої сталі обсягом 50 мільйонів тонн", — розповів Шурма.
Зеленський провів засідання Ставки щодо контрнаступу України
Як повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, на Ставці заслухали "конкретні питання наступу".
"Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь Головкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій", — заявив Зеленський.
Він додав, що на частині напрямків "наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів": "У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору".
На Вільнюському саміті члени НАТО візьмуть на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону— заступник генсека Альянсу
Як заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, подальший розвиток протиповітряної і протиракетної оборони в Європі є "важливою частиною" роботи НАТО з посилення стримування і оборони.
"Інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона дозволить нам зберегти перевагу в повітрі під час конфлікту і краще захистити наші війська, людей і критично важливу інфраструктуру", — сказав Джоане.
НАТО активно працює над посиленням співпраці з промисловістю і прискоренням інновацій в галузі нових технологій, додав Джоане.
"Ми впроваджуємо інновації разом заради нашої колективної безпеки, тому що безпека - це спільна відповідальність, — сказав він. — Наша безпека не дається нам безкоштовно. Спроможності, про які ви сьогодні говоритимете, коштують дорого. Надійне і ефективне стримування і оборона коштують дорого. Вони вимагають адекватних ресурсів. Тому на Вільнюському саміті очікується, що члени НАТО візьмуть на себе більш амбітні зобов'язання щодо інвестицій в оборону. З 2% ВВП на оборонні витрати як нижньою, а не верхньою межею".
Президент Чорногорії отримав запрошення відвідати Україну
Про це заявив президент Чорногорії Яков Мілатович.
"У розмові з послом України Олегом Герасименком я нагадав, що Чорногорія відчинила свої двері для українських біженців, надаючи їм безоплатний притулок, медичне обслуговування, доступ до ринку праці, і зазначив, що Чорногорія продовжить підтримувати Україну, як це робила досі. Я отримав запрошення відвідати Україну, побажавши якнайшвидшого завершення війни в цій країні", — написав Мілатович у Twitter.
34% українських біженців планує залишитися в Литві — опитування
Про це пише Delfi з посиланням на анонімне опитування українців, які скористалися послугами Служби зайнятості.
Більшу частину опитаних біженців становлять жінки віком 30-40 років (83,2%), з яких більше половини (52,5%) – з вищою освітою. Більшість українців зазначили, що литовці їх прийняли добре чи дуже добре (97%). Цього року збільшилася кількість тих, хто не визначився з планами на майбутнє, пов'язаними з життям у Литві (40%), минулого року таких було 32%.
53,5% респондентам вдалося працевлаштуватися. Більшість стверджує, що умови праці їх задовольняють, хоча половина опитаних українців хотіли б вищої зарплати. 89% респондентів зазначили, що спілкування у робочому середовищі відбувається добре чи дуже добре.
Повітряні сили повідомили про активність авіації РФ
"Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ворог продовжує нас обстрілювати. Сьогодні поранено жінку 1940 року народження в Оріхові".
Загалом, за словами Юрія Малашка, російські війська щоденно завдають 100-120 ударів по території Запорізької області. Здебільшого використовують артилерію, застосовують і керовані авіабомби, РСЗВ та БПЛА.
Україна виконала дві із семи умов для вступу в Євросоюз
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись високопосадовців ЄС.
Зазначається, що у звіті планується підкреслити прогрес вступу до ЄС, якого Україна досягла, попри розпочату Росією війну.
Один із чиновників сказав, що дві виконані умови вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що акцент у звіті "зосереджений на позитивних моментах".
"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про те, щоб прикрасити реальність, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи, які можна було б назвати", – розповів журналістам агентства один з високопосадовців.
Крім більшої боротьби з корупцією, інші критерії включають реформи Конституційного Суду України та правоохоронних органів, заходи проти відмивання грошей, а також закони для стримування олігархів і захисту прав національних меншин.
Резніков про навчання пілотів на F-16: чотири місяці — це реалістично
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив виданню "Настоящее время".
"Після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що термін до шести місяців буде достатнім. Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично", — заявив міністр.
До прикладу, він додав, що для навчання екіпажу на артилерійській системі Caesar або KRAB за стандартами необхідно мінімум три місяці, а "наші хлопці освоювали ці системи за три тижні": І французи, і поляки були в захваті. Стандартний час підготовки екіпажу для роботи на системах ППО Patriot — 10 місяців. Наші навчилися за 10 тижнів"
"Тому я впевнений, що пілоти полетять швидше, ніж за шість місяців. Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники тощо, адже це надскладна техніка. І ось цей курс навчання довший, ніж чотири місяці. І якщо в нас є пілоти, які розмовляють англійською мовою і швидше це опанують, то інженерів і техніків дещо менше. Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: аеродроми, укриття", — додав міністр оборони України.
МАГАТЕ провело ротацію інспекторів на українських АЕС
Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" із посиланням на Держатомрегулювання.
"На минулому тижні відбулись чергові ротації інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях", — йдеться у повідомленні.
Як зауважили в "Енергоатомі", міжнародні фахівці з МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС, зокрема в умовах воєнного стану.
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії подальшу фінансову підтримку України
"Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, яка відбудеться 21-22 червня, обговорили з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України та перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії", — повідомив Зеленський у Telegram.
Сили спецоперацій знищили розвідників РФ поблизу н.п Благодатне
"Неподалік н.п Благодатне, під час ведення розвідки було виявлено пересування противника по "посадці". Завдяки вмілій роботі мінометного розрахунку, противник покидав пости та рушив до укриття, оператор FPV дрону поставив крапку в безглуздому існуванні окупантів", — йдеться у дописі Сил спецоперацій ЗС України.
З деокупованого села П'ятихатки Запорізької області евакуювали шістьох людей
Зі звільненого села П'ятихатки Запорізької області евакуювали шістьох людей, двоє з них — діти. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Стан людей, як зазвичай, — легкий шок, бо це ж лінія фронту проходить. Люди перебували в підвалах, де тільки можна були, аби зберегти своє життя".
За словами Юрія Малашка, у П'ятихатках ще залишається 20 людей. Усіх охочих евакуюють.
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою прем'єрам Нідерландів та Данії
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Розповів про актуальну ситуацію на полі бою і результати візиту лідерів африканських країн до Києва. Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами Глобального Півдня. Зокрема і щодо залучення цих країн до реалізації нашої формули миру з 10 кроків", — йдеться у повідомленні.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Підрив росіянами Каховської ГЕС: загинуло 18 осіб, 31 — пропали безвісти
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
"14 діб, відколи росіяни підірвали Каховську ГЕС. Два тижні ліквідатори катастрофи роблять усе можливе, щоб відновити постраждалі регіони. Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинки. Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води. Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини. На жаль, загинуло 18 осіб. 14 — від утоплення, 4 — від вогнепальних поранень під час евакуації", — повідомив Клименко.
Залужний скоординував зусилля щодо просування ЗСУ у найскладніших районах
"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", — повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Він додав, що росіяни розгорнули систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів. Проте контрнаступ ЗСУ йде за планом.
У РФ заявили про обстріл села Пороз Гайворонського району
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. За інформацією Гладкова, постраждалих немає.
"Незначно пошкоджено три домоволодіння", — написав Гладков у Telegram.
Третина проб води, відібраних з поверхневих водойм, не відповідають санітарним нормам
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).
"За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки, згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями, зафіксовано в Одеській області", — зауважив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Він нагадав, що наразі заборона купання діє на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. У МОЗ додали, що вздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС та вздовж морського узбережжя сформовано близько 40 точок моніторингу води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів і кишкова паличка.
У Миколаєві діє заборона на вилов риби та купання у водоймах
Про небезпеку у водоймах кореспондентам Суспільного розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. Він зазначив, що заборона купання і рибної ловлі є найголовнішим фактором, щоб запобігти виникненню інфекційних хвороб.
"На сьогодні ніякої холери поки що не виявлено. Те, що в нас відбувається зі знахідками холероподібного вібріона. Це, щоб ви розуміли індикатор, що дає можливість бути холері і розповсюджуватись оскільки створені всі для неї умови", — розповів Володимир Клочко.
Втім не всі миколаївці прислухаються до заборони. Зокрема, люди відпочивають на пляжах, ловлять рибу та пірнають у річку.
До якого часу діятиме заборона на купання та ловлю риби Володимир Клочко не говорить. За словами санітарного лікаря, на випадок поширення інфекційних захворювань у Миколаєві розгорнуто 1040 ліжок для інфекційних хворих.
Російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії
Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок удару постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
️Пошкоджені 16 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 9 – побиті. Понівечені й газопровід та лінія електропередач.
Шмигаль: У Лондоні розпочнеться міжнародна конференція з питань відновлення України
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабінету міністрів 19 червня. За його словами, головними темами заходу стануть:
- швидке відновлення України. Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла.
- залучення приватних інвестицій, зокрема Україна презентує найперспективніші напрямки для інвестування.
- допомога регіонам. Мета — активізувати горизонтальні зв’язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. Понад 200 проєктів уже стартувало.
Середній рівень води на Херсонщині становить 80 см
Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.
"Станом на сьогоднішній ранок середній рівень води на Херсонщині становив 80 см. Ще п’ять населених пунктів правобережної частини області залишаються підтоплені внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Тривають активні роботи з відкачування води, утилізації сміття, розмінування. Вже незабаром, там де це можливо, будинки знову підключатимуть до електро- та газопостачання", — зазначив прем'єр-міністр.
Міноборони позивається проти 74 підприємств, які займаються збройними закупівлями
Про це йдеться у ексклюзивному коментарі Міністерства оборони Суспільному.
"За період широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року за напрямком, зазначеним у вашому запиті (скільки позовів Міністерство оборони України направило до суду проти підприємств, які займаються збройними закупівлями - ред.), Міністерством оборони України, подано в суди 74 позови до суб’єктів господарювання, і з них до державних підприємств — 16", — повідомили у Міноборони.
Загальна сума вимог за даними позовами складає 9,5 млрд. грн., що становить 2,18% від обсягів контрактів, що виконувались і виконуються впродовж 2022-2023 років. Також Міноборони передало для розгляду у міжнародних арбітражах матеріали за двома контрактами з іноземними компаніями.
"У жовтні 2022 року у системі Міноборони створено консультативно-дорадчий орган - Комісію з розгляду питань погашення простроченої дебіторської заборгованості Міністерства оборони України. Її завданням є підготовка рекомендацій щодо вирішення проблемних питань своєчасної поставки товарів, робіт і послуг оплачених на умовах авансування та погашення простроченої дебіторської заборгованості", — доповіли в Міноборони.
Раніше видання "Українська правда" опублікувало розслідування під назвою "Спецмародери. Як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни", де йдеться про щонайменше 30 позовів Міністерства оборони України до 4 державних підприємств, які займаються оборонними закупівлями.
Росіяни продовжують зазнавати великих втрат на полі бою
Як передає Генеральний штаб ЗСУ, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою.
"Противник продовжує переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується в якості логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника. Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до російської федерації повітряним шляхом", — йдеться у повідомленні.
Сили оборони за добу завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу РФ
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів", — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках — Генштаб
Російські війська й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають тяжкі бої. Протягом доби тут відбулось 39 бойових зіткнень, розповіли в Генштабі.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка лишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. При цьому на полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом дня вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку РФ завдала авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку російські збройні формування проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від російських артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку війська РФ проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі атаки окупантів в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Росія завдала авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку російські війська проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдали авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. РФ завдала авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка Херсонської області.
Росія за добу завдала 32 авіаудари — Генштаб
Протягом 19 червня російські війська завдали по території України 32 авіаудари, а також застосували 4 крилаті ракети та чотири ударні безпілотники.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.
"Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БПЛА "Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.
Уряд виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення Півдня питною водою
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд уже виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення Півдня України питною водою. Також 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Ще 560 млн грн підуть на одноразові виплати постраждалим", — йдеться у повідомленні.
Також Кабмін встановив порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тисяч грн для осіб, які мешкають у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.
Перед вибухом на Каховській ГЕС розмістили машину з вибухівкою — AP
Майже за тиждень до вибуху на дамбі Каховської гідроелектростанції розмістили автомобіль, всередині якого, ймовірно, була вибухівка, пише Associated Press.
Як зазначається в публікації, журналісти AP отримали фотографію, нібито зроблену українським безпілотником 28 травня. На знімку помітна автівка із частково зрізаною верхньою частиною. Всередині салону помітна бочка із, ймовірно, вибуховою речовиною.
"На фотографіях, зроблених українським дроном, отриманих AP і датованих 28 травня, видно автомобіль, припаркований на дамбі, з акуратно розрізаним дахом, за яким помітні величезні бочки, одна з яких, ймовірно, є міною, і кабель, що йде в бік річки, який контролюється Росією. Невідомо, як довго машина залишалася на місці", — йдеться у повідомленні.
При цьому джерело Associated Press з українських спецслужб повідомило, що окупанти могли розмістити автівку на греблі, переслідуючи одну із двох цілей — запобігти просуванню українських військових або ж посилити вибух у замінованому машинному відділенні, та зруйнувати верхню частину гідроспоруди. Співрозмовник видання зазначив, що самої лише замінованої машини не вистачило б, щоб зруйнувати греблю.
Журналісти зауважують, що за кілька днів до вибуху українські військові оприлюднили відео з безпілотників, на яких зафіксували десятки російських солдатів, що розташувалися табором на березі Дніпра. Вони "розслаблено" пересувались по Каховській ГЕС без прикриття — це свідчить про їхню впевненість у тому, що вони контролюють територію станції, і особливо греблю, яка мала стратегічне вирішальне значення, переконане видання.
Росіяни пошкодили курган під Новоазовськом
Громадська організація Кримський інститут стратегічних досліджень (Crimean Institute For Strategic Studies) 19 червня у Facebook повідомила, що курган під Новоазовськом пошкоджено.
За словами активістів, курган не має власного імені, хоча його ще у 90-ті паспортизував та вивів із землекористування Обласний відділ охорони культурної спадщини.
Курган знаходиться за два кілометри на північний захід від населеного пункту Безіменне Новоазовського району поруч з вітровою електростанцією — з його насипу добре видно шлях Ростов – Маріуполь. З липня 2014 року курган суттєво пошкодили траншеями та вогневими позиціями.
Укріплення на цьому кургані створювалися в декілька етапів. Уперше вони розпочалися ще влітку 2014 року після боїв під Іловайськом. Зазначені укріплення створювали представники незаконних озброєних формувань т. зв. "ДНР".
Армія РФ атакувала два села на Херсонщині. Є поранені
Російські війська з артилерії щонайменше десять разів атакували два села на Херсонщині. Зокрема, Бургунку та Шляхове. Є поранені, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
В Бургунці поранені два чоловіки: один з травмування середнього ступеня важкості, інший — легкими пораненнями.Обоє в лікарні. Також пошкоджені щонайменше п'ять будинків та адмінбудівля.
Внаслідок обстрілу села Шляхове тяжко травмована жінка, вона в лікарні, медики борються за її життя, повідомляє ОВА.
За фактом обстрілу Бургунки і Шляхового на Херсонщині прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військами РФ законів та звичаїв війни.
Зеленський обговорив з головою Світового банку подальший розвиток співпраці
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з головою Світового банку Аджаєм Бангою.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.
"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки", — йдеться у дописі президента України.
Зеленський також відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією трагедією.
Окрім цього президент наголосив на зацікавленості у співробітництві під час повоєнної трансформації України й запросив фінустанову відновити роботу на території нашої держави.
"Запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні й наголосив: ми зацікавлені у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці", — написав Володимир Зеленський.
Центр національного спротиву: В окупованих Олешках внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули понад 500 людей
У Центрі національного спротиву повідомили, що за попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок Херсонської області загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС.
У повідомленні наголосили на тому, що люди загинули через те, що окупанти відмовлялися евакувати тих, у кого не було російських паспортів.
“Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть”, – йдеться в повідомленні.
Речник Єврокомісії: Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених
Речник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано у коментарі Суспільному зазначив, що влада Угорщини "має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з українською владою у цій справі".
NYT: Україна досі не отримала зброю від підрядників, за яку заплатила мільйони доларів
Україна досі не отримала деяку зброю, за яку заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів. При цьому частина засобів та техніки, отриманої Силами оборони від союзників, виявилася настільки старою, що її вважали придатною лише для того, щоб розібрати на запчастини.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані, отримані від власних джерел.
"Документи українського уряду показують, що станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів після російського вторгнення у лютому 2022 року за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними", — йдеться у публікації.
Як зазначають журналісти, двоє людей, які брали участь у закупівлі зброї Україною, сказали, що частина цієї зброї була зрештою доставлена, а в деяких випадках посередники повернули гроші. Однак станом на початок весни 2023 року Україна сплатила сотні мільйонів доларів, зокрема державним компаніям, за зброю, яку так і не змогла отримати. При цьому заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, який займається закупівлями озброєнь, у нещодавньому інтерв’ю підтвердив, що Україна мала проблеми з підрядниками щодо виконання контрактів.
Видання підкреслює, що за масштабів закупівлі зброї Україною проблеми є неминучими. При цьому після вторгнення Росії у 2022 році західні союзники відправили Україні зброю на десятки мільярдів доларів.
"Станом на минулий тиждень лише Сполучені Штати надали військову допомогу на суму близько 40 мільярдів доларів (і ще більше у вигляді фінансової та гуманітарної допомоги), а європейські союзники також надали десятки мільярдів доларів. Окрім того, Україна витратила власні мільярди доларів на ринку приватної зброї", — зауважує NYT.
Багато постачань від західних союзників пов'язані зі сучасною зброєю, такою як американські системи ППО, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників та ракет. Однак в інших випадках союзники надали Україні накопичене обладнання, яке в кращому разі потребувало капітального ремонту.
"Близько 30 відсотків київського арсеналу у будь-який момент часу знаходиться в ремонті — високий показник, за словами експертів у галузі оборони, для збройних сил, яким потрібна будь-яка зброя, яку вони можуть отримати для розвитку контрнаступу", — зазначається в дописі.
МВС розслідує 53 випадки сексуального насильства, вчиненого окупантами
Правоохоронці розслідують 53 випадки сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами на території України. При цьому слідству вдалося ідентифікувати 18 військових Росії, причетних до таких злочинів. Про це повідомляє пресслужба МВС.
"На сьогодні Національна поліція розслідує 53 факти сексуального насильства з боку окупантів", — йдеться у повідомленні.
У 10 випадках такі злочини вчинені проти дітей.
"Слідчими вже ідентифіковані 18 військових РФ – сексуальних насильників, яким "заочно" повідомлено про підозру за статтею 438 КК України за порушення законів та звичаїв війни, зокрема міжнародних конвенцій та договорів", — зауважили в МВС.
В міністерстві пояснили, що російські злочинці встановлені, а їхні імена відомі.
За даними МВС, у війні Росії проти України факти застосування сексуального насильства мали місце ще з 2014 року.
"Але після повномасштабного вторгнення РФ війська агресора застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах – зокрема, для залякування, "помсти" чи "покарання" цивільного населення на окупованих територіях. Сексуальне насилля застосовується до жінок, чоловіків та дітей", — зазначається в дописі.
У переліку найбільш кричущих злочинів, вчинених окупантами — зґвалтування немовлят, групове зґвалтування хлопчиків-близнюків дворічного віку, внаслідок якого діти померли, зґвалтування дітей на очах у батьків та навпаки. При цьому зафіксовані вагітності неповнолітніх, яких зґвалтували російські військові.
Також правоохоронці зафіксували факти, коли росіяни прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей
При цьому МВС повідомляє про акти зґвалтування чоловіків, а також людей пенсійного віку. Окрім того, зафіксовані факти, коли російські військові схиляли до примусового сексу жінок, погрожуючи смертельною розправою над ними чи їхніми близькими.
В окупованому Дебальцевому російські військові грабують підприємців
На окупованих територіях Донеччини російські окупанти грабують місцевих підприємців, магазини та об'єкти інфраструктури.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"13 червня цього року у Дебальцевому на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж", — написала вона.
Війська РФ наступають на двох напрямках
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські військові здійснюють активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу в українських військових.
"Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових", — повідомила вона.
Маляр зазначила, що українські війська діють в умовах переваги військових РФ в силах та засобах і не дають їм просуватись.
Велика Британія не скасовуватиме санкції проти РФ до тих пір, поки Москва не виплатить компенсації Україні — МЗС країни
Велика Британія схвалила законодавство, яке дозволить їй зберігати санкції проти Росії, доки Кремль не виплатить компенсацію Україні. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.
"Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення Росії, жахливі наслідки війни Володимира Путіна очевидні. Потреби України у відбудові є – і будуть величезними", — сказав Джеймс Клеверлі.
За його словами, завдяки новим законам, Велика Британія "змінює санкційний підхід".
"Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що наша країна готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення України, на яку вона напала", — сказав очільник МЗС Великої Британії.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року Велика Британія заморозила понад 23 мільярди доларів активів і запровадила санкції проти понад 1550 росіян, у тому числі Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу "Челсі".
Уряд Великої Британії також заявив, що підсанкційні росіяни, які заявляють, що підтримують Україну, тепер матимуть новий спосіб пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.
"Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які потрапили під санкції, зможуть подати заявку на розблокування коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України. Водночас не буде жодного примусу осіб, щоб заохотити їх переказувати кошти, а також будь-яких пропозицій послаблення санкцій в обмін на пожертву", — йдеться в заяві британського уряду.
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
Солом'янський апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру. Його підозрюють у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Тандир залишиться під вартою без можливості внесення застави до 21 липня, повідомляє з зали суду кореспондентка Суспільного.
КС Молдови визнав неконституційною проросійську партію "Шор"
Конституційний суд Молдови виніс рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" та визнали її неконституційною. Про це повідомляє NewsMaker.
Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови.
Рішення було ухвалено відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, згідно з якою "партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".
Голова КС Микола Рошка заявив, що з моменту винесення цього рішення партія "Шор" вважається розформованою.
"Жоден із документів цієї партії, ухвалених після винесення рішення, не має юридичної сили. Міністерство юстиції має сформувати комісію з ліквідації партії "Шор" для виключення її з державного реєстру юридичних осіб", — сказав він.
Голова суду також повідомив, що депутати цієї партії продовжать свій мандат, однак як незалежні народні обранці без права на приєднання до інших фракцій. Аналогічна ситуація з представниками партії у органах місцевого самоврядування всіх рівнів, включаючи Гагаузію.
"Списки кандидатів у парламент та місцеві органи, затверджені раніше, визнаються недійсними з моменту ухвалення рішення. Якщо є вакантний мандат, то він залишається таким до кінця одинадцятого скликання парламенту", — сказав він.
Lockheed Martin підтримала передачу Україні винищувачів F-16
Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, підтримує передачу авіації Силам оборони та готова долучитись до підготовки українських пілотів.
Як повідомляє Financial Times, про це під час інтерв’ю заявив операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон.
"Ми готові не лише задовольнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також забезпечити навчання, обладнання та системи", — зазначив посадовець.
Він переконаний, що українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них у найкоротший термін.
МЗС: Україна вимагає допустити консула до українських військовополонених, яких РФ передала Угорщині
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених, переданих Росією Будапешту, яких Угорщина утримує в ізоляції.
Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, яку він опублікував у Facebook.
"МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу", — йдеться у заяві Олега Ніколенка.
Ніколенко зазначив, що всі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху.
"Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності", — написав Олег Ніколенко.
Речник МЗС додав, що фактично передані Росію Будапешту українські громадяни утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України.
"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", — зауважив Олег Ніколенко.
Він підкреслив, що в Україні чекають повернення українських захисників та готові надавати їм максимального сприяння у возз’єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.
У Криму вибухнула автівка з помічником так званого "віцепрем’єра Запорізької області"
У тимчасово окупованому Сімферополі в Криму вибухнув автомобіль з так званим "помічником віцепрем’єр-міністра Запорізької області" Володимиром Єпіфановим.
Про це сьогодні, 19 червня, повідомили Центр національного спротиву та міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Як зазначають у Центрі національного спротиву вибух автомобіля стався сьогодні, 19 червня, о 4 ранку на Євпаторійському шосе в Сімферополі.
В автомобілі окрім Володимира Єпіфанова перебували також його "секретар" та охоронець.
"Всі троє отримали сильні опіки та знаходяться в лікарні", — йдеться у повідомленні Центру.
Як зазначає міський голова Мелітополя Іван Федоров, "не "витримав" газовий балон, який за збігом обставин за день до аварії перевіряли на СТО".
ЄС підготує психологів для допомоги українським ветеранам — віцепрезидент ЄК
У Європейському союзі представили стратегію у сфері психічного здоров'я, яка зокрема передбачає підготовку тренерів, які допомагають людям в Україні з проблемами психічного здоров'я, особливо ветеранам та дітям, які зазнали післявоєнної травми.
Про це в інтерв'ю Суспільному сказала віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.
"Минулого тижня ми вперше представили стратегію ЄС у сфері психічного здоров'я. Це вперше, коли у нас з'явилися правові рамки для розв'язання питань психічного здоров'я, і в рамках цієї комунікації ми визначили Україну як один з найбільш показових випадків, коли потрібна допомога", — сказав він.
Віцепрезидент ЄК зазначив, що ЄС виділив понад 30 мільйонів євро на допомогу Україні для розв'язання проблем психічного здоров'я.
"Ми зробимо це через ініціативи з підготовки тренерів, які допомагають людям в Україні з проблемами психічного здоров'я, особливо ветеранам та дітям, які зазнали післявоєнної травми. Ми також виділили 10 мільйонів євро для роботи з чутливими випадками. Тож з цього тижня ми маємо можливість робити набагато більше і набагато краще в цій сфері. ", — сказав Схінас.
Зеленський зіьрав Ставку
Президент Володимир Зеленський 19 червня зібрав Ставку, де основними темами для обговорення були ситуація на фронті та бригади наступу.
"Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час. Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань", — йдеться в повідомленні президента.
До ЄС на лікування евакуювали близько 3 тисяч українців — віцепрезидент ЄК
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на лікування до Європейського союзу евакуювали близько трьох тисяч українських пацієнтів.
Про це в інтерв'ю Суспільному сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.
"На сьогодні, з початку російського вторгнення, ми через програму MEDEVAC евакуювали близько 3 тисяч пацієнтів з України, які потребували медичної допомоги в системі ЄС. У нас також є доступні 10 тисяч ліжок у лікарнях ЄС на випадок необхідності", — сказав він.
Крім того, за словами Схінаса, в країнах ЄС, які мають спільні кордони з Україною, є так звані медичні хаби.
"Тобто медзаклади, які можуть допомогти організувати надання медичної допомоги, які можуть допомогти нам організувати медичну евакуацію в разі потреби. Тож ми дуже відкриті до подальшої співпраці залежно від потреб", — зазначив віцепрезидент ЄК.
Відповідаючи про медичну евакуацію жителів постраждалої від затоплення Херсонщини, він сказав, що Євросоюз має можливість це зробити.
"У Херсоні ми перебуваємо у розпорядженні українського уряду. Якщо український уряд захоче використати наші можливості MEDEVAC для евакуації в ситуації, що склалася в Херсоні, то у нас є можливості це зробити", — зазначив Схінас.
Росія в обхід санкцій купує західні боєприпаси — Politico
Росія в обхід санкцій продовжує купувати західні боєприпаси, зокрема патрони, виготовлені американською компанією Hornady, йдеться у розслідуванні Politico.
Так, журналісти знайшли відеоролик, у якому найманець ПВК "Вагнер" "рекомендує" гвинтівку Orsis T-5000 та розповідає, що у ній використовуються західні боєприпаси 338 калібру.
При цьому Orsis T-5000 виробляється московською компанією "Промтехнологія", яка перебуває під санкціями США.
У Politico з'ясували, що "Промтехнологія" та інша російська фірма під назвою "Тетіс" придбали сотні тисяч патронів, виготовлених американською компанією Hornady.
"Інформація про закупівлю такого обладнання ховається на виду: деталі угод — імпортери, постачальники та описи товарів — може знайти в Інтернеті будь-хто, хто має доступ до російського Інтернету та розуміє міжнародні коди митної класифікації", — кажуть у виданні.
Зазначається, що "Промтехнологія" у своїх деклараціях на отримання боєприпасів вказує, що кулі Hornady нібито використовуються у "цивільній нарізній зброї". та "цивільній вогнепальній зброї".
Однак як наголошують у Politico, такий опис не відповідає дійсності, адже зокрема 338 Lapua Magnum не є "мисливським патроном" – це потужний далекобійний снаряд, розроблений західними військовими у 1980-х роках, який використовували снайпери в Іраку та Афганістані.
Генеральний директор Hornady Стів Горнаді заперечив продаж боєприпасів Росії під час війни.
"Ми категорично не експортуємо нічого до Росії і не маємо дозволу на експорт до Росії з 2014 року", — сказав він у коментарі Politico.
Радник Уповноваженого розповів деталі утримання українських полонених в Угорщині
Українські військовополонені, яких Росія передала Угорщині, продовжують фактично вважатися бранцями, і наразі невідомо, на яких підставах вони там перебувають, і чому їх не відпускають в Україну.
Про це у коментарі Суспільному розповів радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін.
Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи і МЗС" — уточнив він.
При цьому про умови утримання українських полонених нічого не відомо, адже зустрічі з родичами дозволені лише лімітовані і не у місцях утримання.
"Зустрічі з родичами відбуваються наступним чином. вони приїжджають — на території Угорщини селять в якомусь готелі чи хостелі, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Тобто родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються", — пояснив Ангелін.
За його словами, родичам також нічого не кажуть щодо перспектив повернення українців додому, а інформацію про імена та прізвища цих полонених було отримано не в результаті офіційних перемовин: це були оперативні відомості.
"Це перший нам відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців. Ми вважаємо, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни", — пояснив радник Уповноваженого.
Військові РФ обстріляли територію Шалигінського лісництва на Сумщині
ДП "Ліси України" 19 червня повідомило про обстріл території Шалигінського лісництва філії "Шосткинське лісове господарство", який стався на вихідних.
За інформацією лісництва, по Шалигінській громаді було випущено чотири снаряди, один з яких розірвався на території філії "Шосткинське лісове господарство".
Вибухова хвиля вибила вікна, був пошкоджений дах і паркан офісу лісництва. Працівники офісу не постраждали через те, що обстріл стався у вихідні дні.
У Швеції не виключають можливість нападу Росії
Попри те, що Росія загрузла у війні з Україною, не можна виключати можливість російського військового нападу на Швецію — можливості у Москви для дій проти Швеції є.
Про це йдеться у звіті "Allvarstid" оборонного комітету парламенту Швеції, повідомляє телерадіокомпанія SVT з посиланням на джерела.
Аналіз політики безпеки базується на тому ж листі, що й аналіз, опублікований п’ять років тому, про те, що "збройний напад на Швецію не можна виключити. Також не можна виключати, що проти Швеції можуть бути використані військові засоби сили або подальші погрози застосування такої сили".
Зазначається, що у парламентській доповіді Швеції, яка має бути опублікована в понеділок, 19 червня, говориться, що, хоч російські сухопутні війська й знаходяться в Україні, не можна виключати інших видів військових атак з боку РФ проти Швеції.
"Росія ще більше знизила свій поріг для застосування військової сили та демонструє високу політичну та військову схильність до ризику. Здатність РФ проводити операції за допомогою військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається високою", — йдеться у звіті.
Які підрозділи звільнили П'ятихатки
П'ятихатки Запорізької області звільнили 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 2-й окремий стрілецький батальйон.
На Херсонщині ще підтоплені п'ять населених пунктів на правому березі і 17 — на лівому
Станом на 6 ранку 19 червня середній рівень води на Херсонщині становить 80 сантиметрів. На правому березі внаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплені п'ять населених пунктів: Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. В них під водою залишаються 843 будинки.
Про це у відеозверненні в Telegram сказав голова ОВА Олександр Прокудін.
Також він повідомив, що триває розмінування території, вже обстежений 345 гектар, знайдений 31 вибухонебезпечний предмет.
"У мікрорайоні Корабел 18 червня працювали близько 100 фахівців, 20 одиниць техніки. Вони прибирали прибудинкові території, розчищали дороги, повалені дерева, мул і т.ін. До ладу привели територію у майже 22 тисячі квадратних метрів. Вивезли 31 тонну сміття", — розповів Прокудін.
За його словами, у Калинівській громаді Бериславського району, яка також постраждала від штучної повені, сапери обстежили 11 будинків, відкачали воду трьох осель. Тривають роботи з ліквідації наслідків підтоплення і в Білозерській, Дар'ївській, Чорнобаївській громадах, там обстежують пошкоджені оселі, прибирають вулиці й двори.
Українські військові показали відео зі звільнених П'ятихаток
У Сухопутних військах ЗС України показали відео з Українськими військовими, які звільнили село П'ятихатки на Запоріжжі.
За минулу добу військові РФ обстріляли 22 населені пункти Запорізької області: є поранені
Протягом минулої доби, 18 червня, російські військові обстріляли 22 населені пункти Запорізької області. Троє людей дістали поранення.
Про це сьогодні, 19 червня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Внаслідок обстрілів отримали травми жінки 60 та 66 років в Преображенці та жінка в Оріхові.
Загалом військові РФ завдали 105 ударів:
- двічі атакували з авіації Оріхів та Левадне;
- застосували БПЛА по Малинівці;
- 9 разів обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Новодарівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Кам'янське, П'ятихатки;
- завдали 92 артудари по Гуляйполю, Залізничному, Преображенці, Єгорівці, Темирівці, Білогір'ю, Чарівному, Степовому та інших селах.
"Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд", — йдеться в повідомленні.
У ЗОВА зазначають, що вночі росіяни атакували передмістя обласного центру: "На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих".
За тиждень РФ використала на сході України понад 277 тисяч боєприпасів для артилерії
За минулий тиждень на сході України армія РФ використала понад 250 тисяч боєприпасів для різних артилерійських систем. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"На сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів", — повідомила Ганна Маляр.
Маляр додала, що загальна інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку за минулий тиждень знизилась. Відбулось 41 боєзіткнення. Армія РФ продовжувала наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", — заявила Ганна Маляр.
За словами Маляр, за минулий тиждень на сході РФ завада понад 5800 обстрілів та використав понад 277 тисяч боєприпасів.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного
Росія відмовилася надати ООН доступ до затоплених окупованих районів
Росія відмовила Організації об'єднаних націй в наданні доступу до окупованих районів Херсонщини, які постраждали від затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
За її словами, ООН співпрацює з урядами України та РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок знищення Каховської греблі.
"Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які перебувають під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовити в допомозі людям, які її потребують, — наголосила Браун.
Вона зазначила, що ООН продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти всім людям, включно з постраждалими внаслідок руйнування греблі, які терміново потребують життєво необхідної допомоги, "незалежно від того, де вони перебувають".
Російська армія вдарила по Херсону: пошкоджені дві автозаправні станції та міський автопарк
Російські військові о третій годині ранку 19 червня обстріляла Херсон, снаряди влучили у дві автозаправні станції в різних районах міста та територію автопідприємства. Про це в марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
"Це спочатку був обстріл Корабельного району, влучили по автозаправній станції і будинки також обстрілювали. Слава Богу без постраждалих. Потім переорієнтувалися і почали гатити по району, який поблизу від центру. Влучили ще по одній заправці, вона загорілась. Також — по автопідприємству, там автобуси загорілися. Відомостей про постраждалих поки немає", — сказав Толоконніков.
За даними ОК "Південь", на території херсонського міського автопарку внаслідок обстрілів знищені вісім автобусів.
Під вогнем 18 червня опинилися Херсон, Ромашкове, Берислав. Обійшлося без людських втрат, повідомив в Telegram речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Сили оборони можуть зупинити контрнаступ, щоб переглянути тактику — ISW
Сили оборони можуть тимчасово зупинити контрнаступ, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
В ISW нагадали, що керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що, за його оцінками, "протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу".
Газета The Wall Street Journal також повідомила 17 червня, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", оскільки українське командування переглядає тактику.
"Ці звіти узгоджуються з нещодавніми спостереженнями ISW щодо масштабу та наближення локалізованих українських військ. контратаки на півдні та сході України. Раніше в ISW зазначали, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля", — йдеться у звіті.
Аналітики наголосили, що оперативні паузи є звичайною практикою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.
Російська армія завдала ударів по Очакову на Миколаївщині
Протягом доби 18 червня російські військові завдали артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Травмованих немає.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
18 червня о 17:34 армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по місту Очаків Миколаївського району. Серед людей травмованих і загиблих, а також руйнувань немає.
За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 18 червня та ніч 19 червня минули без обстрілів.
Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині обстріляли росіяни
19 червня Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині обстріляли росіяни. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
З 01:30-01:55 прикордонники зафіксували 14 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Грем’яч.
У Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток на Запоріжжі
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення українськими військовими села П’ятихатки в Запорізькій області.
"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки", — написала вона у Телеграм.
Загалом, за словами Маляр підрозділи Сил оборони на таврійському напрямку просунулися до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км.
"Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває. За минулий тиждень ворог зазнавав суттєвих втрат. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали понад 4600 вбитих та поранених. Крім того, наші оборонці взяли в полон понад 80 бійців агресора", — зазначила заступниця міністра.
Також Сили оборони знищили понад 400 одиниць російської техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.
Під час обстрілу Ізюмщини з артилерії був поранений чоловік
Армія РФ обстріляла село Першотравневе Ізюмського району. Під час обстрілу поранень зазнав 65-річний чоловік, його ушпиталили, йдеться у зведенні керівника ОВА Олега Синєгубова 19 червня.
За його даними, протягом доби був поранений і 35-річний житель Липців Харківського району.
"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів", — сказано у повідомленні.
За минулу добу на Донеччині не було постраждалих від обстрілів
Минулої доби, 18 червня, у Донецькій області не було загиблих чи поранених від обстрілів РФ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Кириленко додав. що уточнено інформацію про загиблого в селищі Тоненьке, який загинув раніше.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1566 людей, поранення отримали 3705 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Гелікоптер, 12 дронів, 18 артсистем та 690 солдатів. Генштаб назвав втрати військ РФ за добу
Станом на ранок 19 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 220 450 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 630 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 3989 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,
- артилерійських систем – 3865 (+18) од,
- РСЗВ – 610 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 526 (+4).
Дані уточнюються.
Росіяни 35 разів обстріляли Херсонщину, одна людина поранена — ОВА
Російська армія за минулу добу, 18 червня, здійснила 35 обстрілів Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 35 обстрілів, випустивши 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів". російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", — зазначив він.
За словами Прокудіна, через російську агресію одна людина дістала поранення.
Чотири ракети, спрямовні на Одещину, збила ППО
На Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які були збиті ППО поблизу узбережжя. Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Вона зазначила, що атака була з Чорного моря із ймовірним використанням ракет типу "Калібр" з підводного човна. Влучань не було.
"Пуски з підводного човна вважаються складними для виявлення, але все ж таки сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно. Всі чотири ракети, які були спрямовані на Одещину, було знищено на підльоті до узбережжя", — розповіла Гуменюк.
19 червня повітряну тривогу в регіоні оголосили о 01:59. О 02:17 Одеська ОВА повідомила про роботу ППО. О 02:17 було чутно вибухи. У Повітряних силах зазначили, що вибухи – робота ППО. О 02:47 дали відбій повітряної тривоги.
Українські військові збили 4 безпілотники
"Вночі оборонці неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину. Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" та "Орлан-10"", — написав у Телеграм голова ОВА Сергій Лисак.
За його словами, інших атак на область не зафіксовано. Усюди минулося без обстрілів.
Війська РФ наступають на 4 напрямках, Сили оборони завдали 20 ударів по позиціях росіян — Генштаб
Війська РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Сли оборони завдали 20 ударів по позиціях росіян, знищили два склади боєприпасів, а також збили гелікоптер.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках війська РФ протягом доби завдали авіаударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області.
З мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Привілля, Будівельне, Білокопитове, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Катеринівка, Ободи, Писарівка, Запсілля, Степне, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.
На Куп’янському напрямку росіяни проводили наступи у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаудару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку війська РФ проводили наступи у напрямку Спірного, успіху не мали. Завдали авіаударів по населених пунктах Білогорівка Луганської області та Озерне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка та Спірне на Донеччині.
На Бахмутському напрямку росіяни проводили безуспішні наступи у напрямку Оріхово-Василівки. Завдали авіаударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від російських артобстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку російські військові завдали авіаудару біля Авдіївки. З артилерії обстріляли районіви населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі атаки в районі Мар’їнки. Там же росіяни завдали авіаудару і з артилерії обстріляли населені пункти Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.
На Шахтарському напрямку війська РФ наступали у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаударів в районах Благодатного, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області.
Обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ продовжує оборонятися. Росіяни завдали авіаударів в районах Макарівки Донецької області; Левадного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області та Козацького на Херсонщині. З артилерії обстріляли населені пункти Времівка, Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпілське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового РФ та уразила 1 зенітно-ракетний комплекс росіян. Також Сили оборони знищили російський гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу Shahed та 7 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки росіян та 2 склади боєприпасів.
Війська РФ атакували Україну ракетами і дронами і завдали 59 авіаударів
Як повідомляє Генштаб, сьогодні вночі РФ завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби росіяни завдали 59 авіаударів та здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Яка ситуація у Бериславському районі Херсонщини
Станом на вечір 18 червня підтопленими внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються два житлові будинки у Калинівській громаді та дві насосні станції на території Тягинської громади. Протягом доби рятувальники відкачували воду з будинків та розміновували території громад.
Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.
За даними Літвінова, спостерігається відсутність води на дорожньому полотні автомобільного проїзду Херсон-Тягинка-Берислав у с.Тягинка, тобто, переправа проїзна.
За добу на території Калинівської ТГ відкачали воду із трьох домоволодінь. Також обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів та розмінували 11 будинків, розташованих на території громади.
"Для жителів населених пунктів Тягинської територіальної громади, у яких є проблема з водопостачанням, рятувальники профільтрували 500 л води, у Благодатівці дві тонни води. А до Калинівського доставили вісім тонн питної води", — йдеться у повідомленні.